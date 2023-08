Ontbossing Braziliaanse Amazonegebied in juli 66% minder dan dezelfde maand vorig jaar

De ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud in juli was op het laagste niveau van alle julimaanden sinds 2017. Dat volgt uit een donderdag gepubliceerde, voorlopige analyse van satellietbeelden van het Braziliaanse ruimteonderzoeksinstituut INPE, melden internationale persbureaus. Vorige maand is vijfhonderd vierkante kilometer regenwoud gekapt, 66 procent minder dan diezelfde maand vorig jaar.

Juni en juli zijn belangrijk om in de gaten houden, omdat in deze droge maanden meestal een piek in ontbossing te zien is op satellietbeelden. In totaal is 42,5 procent minder gekapt in de eerste zeven maanden van 2023 dan in diezelfde periode vorig jaar.

De voorlopige resultaten komen vlak voor de Amazone-top die volgende week plaatsvindt. Daar bespreekt de Braziliaanse president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva samen met leiders van andere Amazone-landen strategieën om ‘s werelds grootste regenwoud te beschermen.

Mijnbouw en veeteelt

De linkse Lula heeft beloofd in 2030 een einde te maken aan ontbossing. Toen hij tussen 2003 en 2010 aan de macht was, wist hij de ontbossing in het Amazonegebied al met 80 procent terug te dringen. Maar onder Jair Bolsonaro nam de ontbossing juist weer toe. Bolsonaro promootte onder meer mijnbouw en veeteelt in het gebied.

Het Amazonewoud is het grootste tropische regenwoud ter wereld en is daarmee belangrijk voor het klimaat en biodiversiteit. Zo’n zestig procent van het gebied ligt in Brazilië.

Mariana Napolitano, manager bij de natuurorganisatie WWF Brazilië, noemt de daling van 66% „zeer significant” voor de droge maand. „Dat laat ons zien dat de noodmaatregelen die zijn genomen hebben gewerkt. Maar de ontbossing blijft op een hoog niveau en om deze tegen 2030 tot nul terug te brengen, zullen meer structurele maatregelen nodig zijn.”

Grootste verwoester

In juni kondigde Lula plannen aan om illegale houtkap, veeteelt en mijnbouwactiviteiten op te sporen met satellietbeelden en om geldstromen en de oorsprong van hout te controleren. De ontbossingsgegevens van de nu gepubliceerde cijfers komen van DETER, een satellietsysteem dat real-time ontbossing detecteert.

Donderdag arresteerde de Braziliaanse politie de zakenman Bruno Heller, die de ‘grootste verwoester’ van de Amazone wordt genoemd, meldt de Braziliaanse nieuwssite Uol. Heller zou 6.500 hectare bos hebben gekapt onder meer om het land vrij te maken voor begrazing. De zakenman zou eerder al elf boetes hebben gekregen.