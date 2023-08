Nergens zijn de inwoners tevredener dan in Noord-Friesland

Nederlanders die in rijke regio’s wonen, hebben niet per se de hoogste kwaliteit van leven van het land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook als lokaal het bbp per hoofd van de bevolking laag is, kan de welvaart hoog zijn.

Het CBS komt tot die conclusie door te kijken naar de ‘brede welvaart’, een maatstaf die verder gaat dan alleen economische omstandigheden. Het CBS publiceert sinds 2018 jaarlijks de Monitor Brede Welvaart. Veertig zeer uiteenlopende indicatoren bepalen hierin samen het bredewelvaartsniveau. Zo kijkt het CBS onder meer naar gezondheid, arbeidsparticipatie, afstand tot sportterrein en café, aanwezigheid van natuurgebied, vertrouwen in anderen en de tevredenheid van inwoners.

Wat blijkt: nergens in Nederland zijn mensen tevredener met hun leven dan in Noord-Friesland. En dat terwijl het bbp per Noord-Fries met 34.000 euro relatief laag ligt. In een rijke regio als Groot-Rijnmond, met een bbp van 53.000 euro per inwoner, is de kwaliteit van leven juist laag. De regio scoort slecht op verschillende indicatoren.

Als het gaat om ervaren gezondheid en levensverwachting staat Groot-Rijnmond onderaan de lijst. Ook op het gebied van milieu komt Groot-Rijnmond er relatief slecht vanaf. De regio kent een relatief hoge uitstoot van fijnstof en broeikasgassen, en heeft weinig groen en open water. De werkloosheid is er ook hoger dan in de Friese regio’s.

Overigens valt hieruit niet te concluderen dat geld niet gelukkig maakt. Het bbp zegt iets over de grootte van de economie, niet over het bedrag dat mensen te besteden hebben. Zo is het bbp per hoofd van de bevolking in Rijnmond relatief hoog, net als in andere stedelijke regio’s. Maar wat besteedbaar inkomen per huishouden betreft bungelt de regio onderaan de ranglijst.