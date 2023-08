We waren op bezoek bij onze oude buren en de andere bewoners uit de straat passeerden de revue. De demente bejaarde (onze oude overbuurvrouw) was opgenomen in een gesloten afdeling van een zorgcentrum. De laatste druppel was dat ze een naakte man in de straat had zien lopen.

Ik herinnerde me een snikhete nacht en ik zocht in de studeerkamer mijn iPad en deed enkele seconden het licht aan om die te vinden in de veronderstelling dat niemand mij op dat uur zou zien.

