Lizzo ontkent aantijgingen intimidatie en seksueel wangedrag in publieke reactie

Zangeres Lizzo heeft donderdag de aantijgingen van onder meer seksuele intimidatie bestreden. De 35-jarige Melissa Viviane Jefferson, zoals haar werkelijke naam luidt, stelt in een reactie op Instagram dat ze „niet de slechterik” is zoals ze door drie van haar voormalige back-updansers wordt afgeschilderd. „Ik ben hier niet om als slachtoffer te worden beschouwd”, schrijft ze. „Meestal kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongelooflijk als ze klinken en te schandalig om niet aan te pakken.”

Dinsdag werd bekend dat het trio een civiele rechtszaak is gestart tegen de zangeres. Onderdeel van de beschuldigingen zijn claims dat Lizzo hen onder druk heeft gezet om seksuele handelingen te verrichten in een erotische bar in Amsterdam. Daarnaast zou ze zich schuldig hebben gemaakt aan religieuze, validistische en raciale intimidatie en het vernederen en kleineren van de dansers door onder meer ‘weight shaming’ - discriminerende opmerkingen over gewicht. „Ik ben heel open met mijn seksualiteit en zelfexpressie,” schrijft ze in de verklaring, „maar ik kan niet accepteren of toestaan dat mensen die openheid gebruiken om me te laten lijken op iets dat ik niet ben.”

Ook beschuldigen de oud-medewerkers Lizzo ervan een vijandige werkomgeving te hebben gecreëerd. Volgens de Grammy-winnares wordt haar „arbeidsethos, moraal en respect” in twijfel getrokken. Lizzo werpt tegen: „Mijn persoon is bekritiseerd.”

Veel van de beschuldigingen passen niet bij het imago dat de zangeres zich aanmat en dat sterk leunt op zelfliefde en body positivity. Het „verbazingwekkend demoraliserend gedrag”, waarvan een advocaat van de vermeende slachtoffers sprak tegenover NBC, staat daar haaks op.

