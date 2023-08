‘Antiquiteiten derde illegale handel in wereld’ – die stelling blijkt ongefundeerd

De claim dat de handel in illegaal opgegraven antiquiteiten wat betreft omvang alleen onderdoet voor de handel in wapens en drugs is nergens op gebaseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door twee wetenschappers verbonden aan de universiteiten van Maastricht en Oxford.

Voor hun artikel in het vaktijdschrift Antiquity gingen de auteurs op zoek naar de bron van de claim over de illegale handel in antiquiteiten. In allerlei rapporten, onder meer van de Europese Unie en Unesco, is vaak gesteld dat die handel zeer omvangrijk is. Zo beweerde Unesco dat jaarlijks wereldwijd voor 10 miljard dollar (10,1 miljard euro) aan illegaal opgegraven antiquiteiten wordt verhandeld.

Geen solide basis

Hoewel hun literatuuronderzoek terugging tot de jaren zeventig konden de twee onderzoekers, Donna Yates en Neil Brodie, geen wetenschappelijk bewijs vinden waarop de al tientallen jaren herhaalde claim is gebaseerd. „We hebben nooit de basis bereikt, omdat de bewering geen solide basis heeft”, concluderen ze.

De gevolgen van deze misinformatie zijn groot, stellen de Yates en Brodie, omdat beleidsmakers er door worden misleid en antiquiteiten daardoor mogelijk „slecht beschermd” blijven.

De bewering is gebruikt bij de introductie van Europese wetgeving om witwassen en terrorisme te bestrijden. Die heeft verkopers van kunst en antiek de afgelopen jaren tot poortwachters gemaakt en hun taken toebedeeld die voorheen bij opsporende instanties lagen. Kunstverkopers klagen over de administratieve lasten die hen voor hoge kosten stelt. Vruchtbaar is de nieuwe wetgeving vooralsnog niet: het witwasmeldpunt FIU ontdekte in 2021 geen verdachte transacties uit de kunstbranche.