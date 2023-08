In India is de tomaat nu een luxegoed

Studenten, onderzoekers, start-ups en de voedingsmiddelenindustrie: iedereen werd eind juni aangespoord mee te doen aan de landelijke Indiase ‘Tomato Grand Challenge Hackathon’, om zo tot het beste idee te komen om de prijs van tomaten te drukken.

Het mocht vooralsnog niet baten. Een kilo tomaten kostte ten tijde van de aankondiging 45 roepie (0,50 euro). Een week later kregen klanten bij de McDonald’s in de Indiase hoofdstad New Delhi plots geen tomaat meer op hun burgers. De kiloprijs was gestegen tot ruim 80 roepie – om een kleine twee weken later door te stoten naar 120 roepie.

Doordat het regenseizoen in het noorden van het land eerder begon, hebben zware moessonregens de oogsten verwoest en voor grote voedseltekorten gezorgd. Elders in het land met 1,4 miljard inwoners zorgt aanhoudende droogte juist voor mislukkende oogsten en snelstijgende voedselprijzen.

Met name voor de vele Indiërs die buiten de steden wonen en waarschijnlijk nog nooit van een McChicken of een hackathon hebben gehoord, zijn de gevolgen ernstig. In de Indiase keuken is de tomaat bijna niet weg te denken. Het is een basisingrediënt in veel curry’s, dahls en gerechten met gestoofde groenten die door de hele bevolking worden gegeten – arm en rijk.

De hevige prijsstijgingen zorgen voor opmerkelijke taferelen. In Indiase media duiken berichten op over tomatendiefstal, van partijen van 150 kilo tot een complete truck met een lading van 2,5 ton. Een lokale groentehandelaar in de Noord-Indiase stad Varanasi zette bij wijze van ludiek protest twee bewakers naast de ineens zeer kostbare tomaten bij zijn marktkraam. In een video op sociale media beschuldigde hij de Indiase regering ervan te weinig aan de prijsstijgingen te doen, waardoor tomaten nu luxegoederen zijn geworden.

Exportverbod

De Indiase premier Narendra Modi zal niet om de video kunnen lachen. Sociale onrust over voedselprijzen is een rampscenario voor Modi, nu er volgend voorjaar verkiezingen op komst zijn.

Bovendien zijn het niet alleen de prijzen voor tomaten die scherp stijgen in India. Tarwe, peulvruchten en aardappelen werden ook fors duurder. Ook de binnenlandse prijs van een kilo rijst ligt momenteel bijna 8 procent hoger dan begin dit jaar, wat heeft geleid tot protesten. Er wordt rijst gehamsterd en er zijn berichten over lege supermarktschappen.

Om de binnenlandse prijsexplosie een halt toe te roepen, stelde Modi in juli een exportverbod in voor alle witte rijstsoorten, op basmatirijst na. Het uitvoerverbod komt bovenop al geldende maatregelen voor gebroken rijst. In totaal ligt nu zo’n 40 procent van de Indiase rijstexport stil.

India is ’s werelds grootste rijstexporteur, en miljarden mensen ter wereld kunnen hierdoor getroffen worden, stelde hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas van het IMF. Rijst zou op de wereldmarkt 10 tot 15 procent duurder kunnen worden, aldus de hoofdeconoom – die opriep het besluit terug te draaien.

Tot op heden lijkt Modi niet van plan iets aan het uitvoerverbod te doen. Ook de tomatenhandelaar die bewakers voor zijn kraam zette, weet inmiddels dat zijn protest niet op prijs werd gesteld. Daags na het verschijnen van de video werden hij en zijn zoon opgepakt voor het aanzetten tot haat, vijandigheid en kwade zin onder de bevolking.