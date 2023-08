De inwoners van Rhodos kloppen het as nog van hun shirts, bekijken de schade aan hun huizen en staren over vlaktes die een maand geleden nog groen waren, maar de Griekse premier blijkt ergens anders te zitten met zijn hoofd: bij de toeristen. De Britten, de Nederlanders, hun koude buffetfriet nog precies waar die weken geleden al lauw lag, de vele John Grisham-boeken slechts voor de helft uitgelezen op de strandbedjes. Kom alsjeblieft terug, smeekte Kyriakos Mitsotakis op de Britse zender ITV, en hij beloofde alle gedupeerden een week vakantie, op kosten van de staat. Gratis vakantie naar rampgebied.

85 procent van Rhodos is óók prachtig, leek hij te zeggen, in een interview dat ik met mijn gebruikelijke mix van verbazing en cynisme bekeek. Er was niemand overleden, niemand gewond, Rhodos is weer helemaal als voorheen en veilig. Hij zat nog net niet voor een door zijn medewerkers opgehangen doek met daarop een haastig geschilderd groen dennenbos.

Van je premier moet je het maar hebben, dacht ik, toen ik bij de BBC las dat nog geen dag eerder honderden inwoners van Rhodos demonstreerden voor het stadhuis in de hoofdstad. Ze eisten compensatie voor boeren, bescherming voor werknemers, bedrijven en huiseigenaren die door de heftige bosbranden schade geleden hadden en onmiddellijke herbebossing van de getroffen gebieden. Mitsotakis heeft andere prioriteiten.

De afgelopen weken waren voor mij een confrontatie met de defecten van de mens. De vele, vele interviews met halsoverkop vertrokken toeristen, die vertelden over hun doodsangst en de paniek, meer dan goed voor te stellen, of die, in het geval van Robert-Jan en Anja uit Apeldoorn, klaagden over hoe alles geregeld was voor ze en ze zich voelden als asielzoekers. Omdat ze even op een veldbedje moesten slapen.

Het privilege, maar vooral het diepmenselijke kortetermijndenken, waar Mitsotakis zich ook schuldig aan maakt. Toerisme is belangrijk, dat mag er vooral niet onder lijden. Dan maar mensen opnieuw naar het eiland laten komen, met het vliegtuig, ook al weet hij dat vliegreizen bijdragen aan klimaatverandering, precies datgene dat de bosbranden, zo erkende de premier zelf, waarschijnlijk zo heftig heeft gemaakt.

En het erge is, ik denk niet eens dat zijn smeekbede, laat staan zijn aanbod, nodig is. Zelfs tijdens de bosbranden gingen mensen nog naar Rhodos, als ze maar aan de veilige kant van het eiland zaten. Over een halfjaar is het alweer vergeven en vergeten zodra de goedkope pakketreizen weer overal te vinden zijn. Er wordt geen aangelengde mojito minder om gedronken, geen zwembadstoeltje minder geclaimd met een handdoek. Misschien dat de toeristen alleen wat korting willen – er is immers 15 procent minder eiland.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.