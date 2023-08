Fremantle Highway wordt donderdag naar Groningse Eemshaven gesleept

Het afgebrande vrachtschip Fremantle Highway arriveert naar verwachting in de loop van donderdag in de Groningse Eemshaven. Na overleg van betrokken partijen heeft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur, VVD) woensdagavond besloten dat de Eemshaven de meest geschikte locatie is voor de boot, die op dat moment op 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland dreef. Dat heeft Rijkswaterstaat dezelfde avond laten weten. De grootste brand op het schip is sinds maandag gedoofd.

Lees ook Redding met helikopters duurde lang: van Den Helder via Rotterdam naar het vrachtschip boven Ameland

Er is gekozen voor de Eemshaven omdat deze met ruim 60 kilometer relatief dichtbij ligt. Rijkswaterstaat hoopt eventuele risico’s te beperken door de sleepreis zo kort mogelijk te houden. Daarnaast spelen „verslechterde weersomstandigheden, aanwezige infrastructuur en faciliteiten” van de Groningse haven mee in de keuze. De vertrektijd is nog niet in beton gegoten, die hangt af van weer, stroming en getij. De afgelopen week dobberde het vrachtschip op zee.

De Fremantle Highway vervoerde een kleine 500 elektrische auto’s. Vorige week vloog het schip in brand, vermoedelijk nadat één van de elektrische voertuigen vlam vatte. Daarbij viel één dode en raakten verschillende bemanningsleden zwaargewond. De brand was aanvankelijk moeilijk te blussen, onder meer omdat chemische stoffen in de batterij van de auto’s zeer brandgevaarlijk zijn.

Vorige week dinsdag brak het vuur laat in de avond uit. Het duurde daarna langer dan normaal voor de reddingshelikopters ter plaatse waren; vanwege een beperkt aantal stoeltjes aan boord werd de aanvliegtijd van twintig minuten verdubbeld. Niet alle brandweerlieden konden in één toestel mee, daarom werd een andere helikopter ingevlogen om de rest op te pikken, zo schreef NRC deze week. Een deel van de bemanning besloot niet te wachten op de helikopter en sprong zelf overboord.