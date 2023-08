‘Dodelijkste migratieroute ter wereld blijft onder de radar’

Afrikaanse migranten reizen niet alleen naar het Westen. Veel meer van hen zoeken werk in landen binnen het continent of in het nabijgelegen Midden-Oosten. En dat is niet zonder gevaren. Bram Frouws, directeur van het Mixed Migration Centre (MMC) waarschuwt dat de dodelijkste migratieroute ter wereld, die van Ethiopië naar Saoedi-Arabië, onder de radar blijft.

„Het schieten begon toen we de voet van de berg bereikten”, vertelt een 33-jarige Ethiopische man in het recent verschenen MMC-rapport Murderous border controls. „Terwijl de Saoedische politie kogels op ons afvuurde, renden veel migranten achteruit of vooruit en werden geraakt, maar ik bewoog als een slang om eraan te ontsnappen; dat hielp me overleven. Zes ambulances kwamen de doden ophalen. Veel lichamen van migranten werden echter achtergelaten door de Saoedische politie.”

Armere Ethiopiërs, beïnvloed door verhalen over hoge salarissen en gegarandeerd werk, zoeken hun heil in Saoedi-Arabië in de hoop op een betere toekomst. Mensensmokkelaars spelen hier slim op in, maar aan de grens van Jemen en Saoedi-Arabië schieten grenswachten jaarlijks doelbewust velen van hen dood. Vorig jaar waren dit bijna achthonderd mensen en vielen er ruim zeventienhonderd gewonden. Dit jaar meent het MMC dat er tot mei al ten minste 75 migranten zijn gedood.

Honderdduizend per jaar

Al tien jaar lang maken jaarlijks honderdduizend mensen de oversteek op deze Oostelijke route. „Maar als het aankomt op migratie gaat alle aandacht naar het Westen”, zegt de MMC-directeur, die dit jaar twee rapporten over deze migratieroute publiceerde. „De route naar Saoedi-Arabië heeft geen prioriteit, die speelt ver weg. En het zijn honderdduizend mensen die in ieder geval niet naar Europa komen.”

Frouws is al vijftien jaar bezig met het onderwerp migratie, maar noemt het rapport Captive commodities uit maart dit jaar het meest „schokkende stuk”. Het MMC sprak ervoor met 104 respondenten, onder wie terugkeerders, familie van vermiste migranten, ngo’s, geestelijken en ouderen.

Migranten vallen voor de mooie verhalen van mensensmokkelaars die leugens verspreiden over lengte van de reis, de kosten en veiligheid. Tegen familie mogen zij niet vertellen dat zij vertrekken. Vanaf dat moment begint een industrie aan mensenhandel en moderne slavernij, waarnaar de titel van het rapport Captive Commodities, gevangen handelswaar, verwijst.

Op de route worden zij soms wel aan vier verschillende mensensmokkelaars doorverkocht: één verkoop kan 700 euro opleveren. Aan 8.300 migranten per maand, afkomstig uit een van de armste regio’s ter wereld, verdienen die smokkelaars maandelijks tussen de 9 en 13 miljoen dollar. Chantagetelefoontjes met bedreigingen aan familieleden om de gevangene te vermoorden leveren nog eens extra losgeld op.

Het systeem opereert in afgelegen en wetteloze gebieden, waardoor gruwelijkheden als het gedwongen drinken van urine, urenlange verkrachtingen en verminking met brandend plastic onder de radar blijven. Velen overlijden door uitdroging, honger, en als gevolg van verwondingen al onderweg. Wie probeert te ontsnappen wordt afgeranseld of vermoord. Een teruggekeerde 22-jarige man zegt tegen de onderzoekers dat „de doordringende geur van dode lichamen” hen stoorde „tijdens de pogingen om de grens over te steken”.

Gerichte executie

Als migranten in Saoedi-Arabië worden opgepakt, worden ze vaak onderworpen aan marteling. Zo worden zij volgens het rapport bijvoorbeeld in een rij opgesteld en door de zijkant van het been geschoten om te zien hoe ver de kogel zal gaan. „Wat er aan de grens tussen Jemen en Saoedi-Arabië gebeurt, is buitengewoon flagrant, extreem en opzettelijk”, zegt Frouws. „Dit zijn geen sterfgevallen door tegenslag, maar door gerichte executie.” Een soeverein lid van de Verenigde Naties gebruikt „wrede tactieken” om „honderden migranten standrechtelijk te executeren”.

Ook in de Saoedische gevangenissen vinden volgens de onderzoekers mensenrechtenschendingen plaats. Zo vertelt een Ethiopische vrouw die een kind kreeg van een mensensmokkelaar in het rapport: „Toen mijn baby ziek was, vertelde ik ze [de gevangenisbewakers] dat hij erg ziek was en vroeg ik ze om medicijnen. Ze vertelden me dat er geen probleem was: er is een koelkast om zijn lichaam te bewaren als hij sterft.”

Veel Ethiopische migranten belanden in Saoedische opvangkampen en worden na verloop van tijd zonder pardon gerepatrieerd. IOM, de VN-organisatie die zich met migratie bezighoudt, meldde vorig jaar dat tussen 2017 en 2021 in totaal 425.000 Ethiopiërs vanuit Saoedi-Arabië werden teruggestuurd.

De grote oververtegenwoordiging van Ethiopiërs op deze route – ten opzichte van 20 procent Somaliërs – is simpelweg te verklaren door het enorme bevolkingsaantal - ruim 126 miljoen, in vergelijking met 18 miljoen in Somalië. Somaliërs ontvluchten onveiligheid en Ethiopiërs zijn over het algemeen op zoek naar alternatieve manieren om geld te verdienen voor hun familie, vertelt Frouws. „Maar door recente conflicten in Ethiopië zien we wel meer mensen uit die regio’s opduiken.”

Meer slachtoffers dan Oekraïne

De oorlog in de Ethiopische deelstaat Tigray was vorig jaar de meest dodelijke ter wereld, met meer slachtoffers dan in Oekraïne. Na twee jaar tekenden de strijdende partijen in november vorig jaar een staakt-het-vuren, maar voedselhulp komt nog altijd niet de deelstaat in. Hierdoor verkeerde ongeveer een vijfde van de zes miljoen Tigreeërs volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) in februari in ernstige voedselonzekerheid. Ook in de Ethiopische deelstaat Oromia vielen de afgelopen vier jaar duizenden doden en raakten miljoenen mensen ontheemd door gevechten tussen de regering en het de rebellen de Oromo Liberation Army (OLA).

Ook zonder het geweld zal de migratie naar Saoedi-Arabië vanwege de uitzichtloze economische situatie in Ethiopië doorgaan. Het Oost-Afrikaanse land sloot vorig jaar zelfs een akkoord met Saoedi-Arabië om veilige, legale migratie van voornamelijk „dienstmeisjes” te stimuleren. Experts waarschuwen dat de kans groot is dat deze vrouwen ondanks monitoring niet veilig zullen zijn.

Gezien de status van Saoedi-Arabië als westerse bondgenoot en een grote olieproducent verwacht Frouws niet veel van internationale druk om deze onmenselijke praktijken in het land te stoppen. Saoedi-Arabië is al enige tijd bezig zijn slechte reputatie wat betreft mensenrechten op te poetsen met een charmeoffensief door te investeren in prestigeprojecten van miljarden euro’s. „En het land is te belangrijk voor het westen om daar niet voor te vallen.”