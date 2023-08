Debutant Marokko bereikt volgende ronde en treft Frankrijk in achtste finale op WK, aftocht voor Duitsland

Debutant Marokko heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van het WK voetbal in Australië. De Atlasleeuwinnen stelden hun kwalificatie veilig met winst (1-0) tegen Colombia, dat al zeker was van plaatsing voor de eindfase van het toernooi. Met het bereiken van de volgende ronde zorgt Marokko, nummer 72 op de wereldranglijst, voor een stevige verrassing.

Niet alleen is Marokko met de triomf het eerste Arabische of Noord-Afrikaanse land dat verder komt dan de groepsfase op het WK — van de acht nieuwkomende landen in het toernooi blijft het nu als enige nog overeind. Marokko treft dinsdag Frankrijk in de achtste finale in Adelaide.

Marokko had aan een doelpunt van Anissa Lahmari genoeg voor de zege. Die viel diep in de blessuretijd van de eerste helft toen Lahmari met het tipje van de teen de bal in doel duwde na een gestopte strafschop. Door de overwinning eindigt Marokko als tweede in de groep, achter Colombia, ten koste van Duitsland, waar het op de eerste speeldag nog met 6-0 van verloor. De tweevoudig wereldkampioen moest op de laatste speeldag winnen van Zuid-Korea, maar kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Woensdag zorgde Jamaica ook voor de verrassing door de achtste finales te bereiken ten koste van Brazilië. Het 0-0 gelijkspel tijdens het onderlinge duel betekende een roemloze aftocht voor de ‘Canarinhas’, getipt als een van de favorieten.

