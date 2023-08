Tijdens de pandemie kregen mensen ineens zin om vogels te voeren

Tijdens de covidpandemie raakten mensen plotseling veel geïnteresseerder in het bijvoeren van tuinvogels. Althans: ze zochten op Google significant vaker naar termen als ‘vogelvoer’ en ‘vogelbad’, schrijven Amerikaanse onderzoekers in PLOS One – en het bijvoeren nam ook daadwerkelijk toe. In hoeverre de vogels daar blij mee moeten zijn, valt nog te bezien.

Het bijvoeren van tuinvogels is een sterk cultuurgebonden traditie. Afgaand op de verkoop van vogelvoer en op wetenschappelijk onderzoek zijn vooral inwoners van Noord-Amerika en Europa vaak in de weer met vetbollen, pindanetjes of potten vogelpindakaas, en dan hoofdzakelijk in de winter. Daarnaast is er ook in Australië en India sprake van een ‘voercultuur’: in 3.500 jaar oude hindoeïstische teksten wordt al gesproken over vogelvoer.

Gedragsverandering voorspellen

Gedurende de pandemie werd de voertrend opeens veel mondialer, schrijven de auteurs van het huidige artikel: in maar liefst 115 landen nam de interesse in vogelvoeren toe, afgaand op de zoektermen – zeker in gebieden waar de biodiversiteit aan vogels relatief hoog is. Onder andere in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië steeg de belangstelling. Vooral de zoekterm ‘voederhuisje’ werd in toenemende mate gebruikt; ook ‘vogelvoer’ en ‘vogelbadje’ bleken populair.

De onderzoekers twijfelen er niet aan dat de online interesse ook op échte interesse duidt. Al eerder is gebleken dat een toename van bepaalde zoektermen op Google gedragsverandering kan voorspellen, onder meer op de aandelenmarkt en in de toeristische sector. En ook in medische hoek zouden zoektermen enige voorspellende waarde kunnen hebben: uit een onderzoek naar de verspreiding van Covid-19 kwam naar voren dat vaker online zoeken naar ‘handen wassen’ samenging met een lagere verspreidingssnelheid van het virus. Bovendien blijkt uit ander onderzoek dat in ieder geval in de Verenigde Staten het aantal mensen dat vogels bijvoerde daadwerkelijk toenam.

De onderzoekers vermoeden dat het bijvoeren populair werd omdat het een relatief goedkope ‘thuisblijfactiviteit’ is, en omdat mensen erdoor profiteerden van de stressverlagende werking van de natuur. Het bijvoeren bleek niet voorbehouden aan de wintermaanden, maar gebeurde jaarrond.

Verkeerde voedingsstoffen

Hoewel bijvoeren in principe een positieve activiteit is waar vogels van kunnen profiteren in tijden van voedselschaarste, waarschuwen de auteurs dat het ook negatieve gevolgen kan hebben. Door de verkeerde voedingsstoffen kunnen de dieren ziek worden – niet voor niets wordt al jaren afgeraden om eenden en andere vogels brood te voeren – en door regelmatig bijvoeren kan ook het gedrag veranderen, waardoor de hele populatiedynamiek verandert.

Sommige vogelziektes verspreiden zich bovendien sneller via voedertafels en vogelbadjes, zeker als het voedsel en het water niet vaak ververst worden. In 2020 was dat bijvoorbeeld bij pimpelmezen in Nederland nog reden tot zorg. Juist vanwege die positieve en negatieve gevolgen voor vogels kan onderzoek naar bijvoeren nuttig zijn.