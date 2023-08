Jeanette Winterson, die had tenminste een goede reden. De Britse feministe en schrijfster, altijd al licht ontvlambaar, stak twee jaar geleden een stapel van haar eigen boeken publiekelijk in de fik. Het waren heruitgaven en Wintersons ergerde zich aan de truttige, „huiselijke” aanprijzingen die haar uitgever op de omslag had laten zetten. Liever de fik erin dan neergezet worden als een knus literair vrouwtje. De enige boekverbranding die ergens nog een beetje sympathiek is.

Welke blurbs zouden op de Koran moeten staan om de pyromanen te weerhouden die nu in Zweden en Denemarken maar met het boek aan de gang blijven? ‘Niet verbranden, u komt er niet mee op tv’? Het verbranden, in die landen toegestaan als vrije meningsuiting, is een publicitaire provocatie aan de islamitische wereld. Een die flashbacks oproept aan de Deense cartoonrellen en andere rellerige ‘islamkritiek’ die ook hier twintig jaar geleden in trek was. Heel even hield Nederland destijds de adem in en spatte angstzweet door het Torentje toen een zekere parlementariër een filmpje aankondigde over wat hij met de Koran van plan was.

Voor seculiere burgers en cultuurchristenen is de krenking van zoiets misschien lastig na te voelen. De Bijbel is dan wel Gods Woord, maar bemiddeld via profeten en evangelisten. De Koran heet letterlijk te zijn gedicteerd door Allah. Regimes van islamitische landen maken op hun beurt opportunistisch gebruik van elke ophef.

NRC Handelsbladmaakte in het kruitvatjaar 2001 onbedoeld kennis met die gevoeligheid, toen het magazine van de krant een afbeelding van de Koran als omslag had. Een handvol bezorgers van islamitische huize weigerde het blad te bezorgen. Een van de redenen: omdat het door de bus ging, zouden mensen op het heilige boek kunnen trappen. Nu zullen veel moslims hun schouders ophalen over de Scandinavische stunt, gewend aan zulke misselijke pesterij.

Maar onvermijdelijk roepen boekverbrandingen nu vooral associaties op met de nazi’s, die in 1933 brandstapels oprichtten voor ‘ontaarde’ wetenschap en literatuur – en met de waarschuwing van Heine dat „waar men boeken verbrandt, men uiteindelijk ook mensen verbrandt”.

Nu kun je dat misschien ook omkeren. In de VS, waar tot in de jaren dertig zwarte ‘verdachten’ door lynchmeutes levend of dood werden verbrand, soms voor duizenden toeschouwers, is recenter alleen ‘onchristelijk’ drukwerk in vlammen opgegaan: strips en Harry Potter-boeken. Ook de Amerikaanse vlag trouwens en oproepkaarten voor dienst.

Maar dat is geen excuus. Uiteindelijk is het simpel: boeken verbrand je niet, zeker niet na 1933. Als het gebeurt: nodig de brandstichters uit op het bureau, om ze bij te praten over opruiing, groepsbelediging en haatzaaien.

