Angsthaas (m) die al een jaar in de rij staat

Het kan zijn dat dit niet gaat lukken hoor, waarschuwt Saskia Lubbers van dierenasiel Alkmaar de fotograaf. Hij heeft net een rode achtergrond aan de binnenkant van een buitenhok bevestigd, waar Ash mag plaatsnemen. „Ash is héél angstig”, zegt ze. Als het waait verstijft hij, als er een vogel laag overvliegt begint hij te blaffen, dus op een rood vel gaan zitten en poseren, ze heeft zo haar twijfels. „We kunnen het hem ook niet echt kwalijk nemen. Deze wereld en de verwachtingen die daarbij horen zijn een groot raadsel voor hem, maar het gaat steeds beter.”

Ash komt oorspronkelijk uit Roemenië, waar hij een zwervend bestaan leidde. Hij is door een stichting hierheen gehaald en overhandigd aan Nederlandse baasjes. Maar dat werkte totaal niet, zegt Lubbers. En dus stonden ze hem weer af. In het asiel zijn ze aan de slag gegaan met zijn gedrag. „We kunnen hem steeds beter introduceren aan nieuwe mensen, maar hij is nog steeds heel snel overprikkeld.” En overprikkelde honden kúnnen gevaarlijke honden zijn.

Wat voor ras het is? Lubbers haalt haar schouders op. „Geen idee. Ik dénk dat er iets van een saarloos in zit, maar zeker weten doen we het niet.” Een knappe hond vinden ze hem wel. Hij heeft inderdaad iets wolfachtigs, een gemêleerd grijze vacht, lichtbruine ogen met een donkerbruin randje, een licht bezorgde blik. Maar ondanks zijn knappe voorkomen zijn er geen gegadigden voor hem geweest. „Hij is de langstzittende hond die we hebben”, zegt Patricia Ploeg-Mulder, de beheerder van het asiel. „Hij zit hier al meer dan een jaar. En we hebben nul reacties voor hem gekregen.”

Jammer, vinden ze in het asiel, waar ze ondertussen dol zijn op Ash. Want nieuwe mensen vindt hij dan wel lastig, als hij iemand eenmaal kent en vertrouwt is hij dol op knuffelen, puzzelen en samen trainen. „Hij heeft alleen iemand nodig die de kennis, tijd en energie heeft om hem hier, in Nederland, met alle verwachtingen, te leren leven.”