Amnesty: beide strijdende partijen in Soedan plegen oorlogsmisdrijven

In Soedan worden op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd in het conflict tussen het leger en de paramilitaire RSF, schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een donderdag verschenen rapport. Het gaat daarbij onder meer om verkrachtingen, plunderingen en gerichte aanvallen op burgerdoelen als ziekenhuizen en kerken. Ook constateert Amnesty „etnisch gemotiveerde aanslagen” in West-Darfur.

„Burgers in heel Soedan ondergaan elke dag onvoorstelbare gruwelijkheden terwijl de Rapid Support Forces en de Soedanese strijdkrachten strijden om de controle over het grondgebied”, zegt secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty International. „Het toenemende geweld in de regio Darfur, waar de RSF en geallieerde milities dood en verderf zaaien, roept het schrikbeeld op van de campagne van de verschroeide aarde van voorgaande decennia, waarbij enkele van dezelfde actoren betrokken waren”.

Volgens Amnesty worden mensen vermoord in hun huis of terwijl ze wanhopig op zoek zijn naar voedsel, water en medicijnen. Ook heeft de mensenorganisatie tientallen gevallen gedocumenteerd van vormen van seksueel geweld, zoals verkrachtingen van vrouwen en meisjes van soms nog geen twaalf jaar oud.

Duizenden doden en miljoenen vluchtelingen

Bij de gevechten in Soedan van de afgelopen ruim drie maanden zijn volgens het internationale datacollectief ACLED al bijna vierduizend mensen omgekomen. Ook zijn 3,3 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

Amnesty International roept de strijdende partijen op hun aanvallen op burgers te beëindigen en veilige doorgang te garanderen voor iedereen die veiligheid zoekt. Ook wil de mensenrechtenorganisatie dat de VN-Veiligheidsraad het wapenembargo dat momenteel van toepassing is op Darfur snel uitbreidt naar heel Soedan en ervoor zorgt dat het wordt gehandhaafd.