Tinder werkt aan nieuw luxe abonnement: swipen voor bijna 500 euro per maand

Datingapp Tinder werkt aan een nieuw abonnement voor gebruikers die in hun zoektocht naar de liefde of lust niet bang zijn om diep in de buidel te tasten. Dat meldt moederbedrijf Match Group dinsdag in zijn kwartaalverslag. Tinder Vault, zoals het luxe abonnement wordt genoemd, gaat zo’n 500 dollar (455 euro) per maand kosten en moet ergens deze herfst worden gelanceerd.

Match Group, moederbedrijf van onder meer Tinder, Match.com, OkCupid en Hinge, behaalde een recordomzet van 830 miljoen dollar (zo’n 757 miljoen euro) in het tweede kwartaal van 2023. De winst bedroeg 215 miljoen dollar (zo’n 196 miljoen euro). Dit was vooral te danken aan de internationale uitbreiding van de app Hinge en het stijgende gebruik van diens premiumabonnementen, zo blijkt uit de presentatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijft voorspelt een omzet van ongeveer 880 miljoen dollar (zo’n 803 miljoen euro) voor het derde kwartaal.

Volgens Match Group heeft Tinder het afgelopen kwartaal veel nieuwe gebruikers aangetrokken, voornamelijk jonge vrouwen. Daarnaast ziet Tinder een toenemende vraag naar wekelijkse abonnementspakketten, in plaats van maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. Toch daalde het aantal betalende gebruikers van datingapps met 5 procent tot ongeveer 15,6 miljoen. Ondanks deze daling, zet Match toch de plannen door voor het nieuwe abonnement.

Serieuze daters

Eerder dit jaar zei Mark van Ryswyk, hoofd productie bij Tinder, tegen zakenmagazine FastCompany dat de plannen voor Vault nog in de kinderschoenen stonden, maar bij de presentatie van de kwartaalcijfers blijkt Tinder al vergevorderd voor de lancering van de ‘high-end lidmaatschapservaring’. Het nieuwe abonnement, waar gebruikers mogelijk zo’n zesduizend dollar per jaar voor zullen betalen, mag „de ervaring voor de gratis leden niet verstoren” – maar moet wel genoeg impact hebben voor „de serieuze daters die bereid zijn om voor Vault te betalen”.

Match Group boekte in het vierde kwartaal van 2022 zijn eerste winstdaling ooit. Volgens topman Bernard Kim lag dat aan de „zwakker dan verwachte productuitvoering” van Tinder. Niet lang daarna nam Kim de touwtjes in handen bij Tinder, waarna het bedrijf besloot zich volledig te richten op het lokken van betalende gebruikers. Daarnaast valt het superluxe abonnement samen met een grotere rebranding van Tinder. De app wil af van zijn reputatie als platform voor het regelen van one-night-stands en wil laten zien dat Tinder er ook is voor langetermijnrelaties. Enter Tinder Vault.

Klein fortuin voor kwaliteitsmatches

Vorig jaar kocht Match Group The League, een datingapp waar leden tot wel duizend dollar per week voor betalen. De overname toonde aan dat er „vastberaden leden” bestaan die bereid zijn een „klein fortuin” neer te leggen voor kwaliteitsmatches, zegt Van Ryswyk. Die leden wil Tinder Vault nu ook aantrekken.

Tindergebruikers – wereldwijd zo’n 75 miljoen – kunnen nu al betalen voor een plus, gold of premium abonnement. Voor enkele tientjes per maand profiteren zij van onder meer ‘profielversterking’ (het profiel wordt extra vaak getoond onder gebruikers), ongelimiteerd swipen en de mogelijkheid om anderen te berichten zonder de daarvoor benodigde match.

Lees ook: Tinder wil zich inzetten tegen seksueel geweld

Hoe Vault daar nog een schepje bovenop gaat doen, is niet bekend. Maar in een gesprek met investeerders eerder dit jaar liet Kim al enkele plannen doorschemeren. Zo flirt het bedrijf met het idee van speciaal voor de betalende gebruiker geselecteerde profielen.

Hoewel Tinder Vault wordt geïntroduceerd op een moment dat consumenten steeds meer bezuinigen om de hoge inflatie het hoofd te bieden, zegt Van Ryswyk dat de leden van The League ‘sterk’ zijn gebleven. Dit laat volgens hem zien dat de online datingwereld „veerkrachtig” kan zijn. Op die kracht gaat Tinder nu haar pijlen richten.