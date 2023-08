Ook de utopische ambities van Travis Scott hebben een plafond

Rap Travis Scott: Utopia ●●●●●

De Texaanse rapper Travis Scott bouwde met Astroworld, zijn hypersuccesvolle album uit 2018, een conceptueel themapark waar alles „lit” (aan) moest zijn – dat werkte als een trein. Met zijn langverwachte nieuwe album Utopia lijkt Scott een stap verder te willen gaan en een utopische, cultureel omnivore wereld creëren.

Utopia moet zijn wereldpremière krijgen aan de voet van de piramides van Giza óf in de archeologische vindplaats Pompeï, al is een eerste poging bij Giza afgezegd door „productieproblemen”. Scott maakte in samenwerking met onder anderen filmregisseur Gaspar Noé een zeventig minuten durende speelfilm.

Scotts ambitie overtuigde ook anderen, blijkt uit de overweldigende hoeveelheid topartiesten die hij voor Utopia wist te strikken: Kanye West, Beyoncé, Drake, the Weeknd, Bad Bunny, Sampha, SZA, the Alchemist, Future, Pharrell Williams, 21 Savage, Young Thug, Dave Chappelle, Playboi Carti, Bon Iver, Swae Lee, Kid Cudi, James Blake, John Mayer, Guy-Manuel de Homem-Christo (ex-Daft Punk) – om er maar een paar te noemen. Met zo’n ensemble móet het album wel bijzonder zijn. Helaas schittert dit hemelplafond aan wereldsterren niet zo fel als zijn belofte.

Kanye West

Het is duidelijk dat „big bro” Kanye (‘Ye’) West sinds jaar en dag Scotts mentor is (geweest): Utopia lijkt qua experiment behoorlijk op het tien jaar oude Yeezus. Zo is de track ‘Thank God’ sterk, maar eigenlijk een nummer dat Ye produceerde voor zijn album Donda uit 2020 (hetzelfde geldt voor ‘God’s Country’ en ‘Telekenesis’). Die typische groteske, machtige Ye-sound is duidelijk hoorbaar, afgewisseld met kleine, ingetogen strijksecties. ‘Modern Jam’ is een als experiment bedoelde track die goed begint (en sterk doet denken aan ‘On Sight’, de openingstrack van Yeezus), maar in een saaie drumbeat van Homem-Christo verzandt. Waar Scott met Astroworld trots uit de schaduw van leermeester Ye stapte, treedt hij nu weer terug. Dat komt met name door de vele samenwerkingen, waardoor Scott zelf wat ondergesneeuwd raakt.

Drake

Als geheel werkt het album prima. Een van de beste tracks is ‘My Eyes’, met Justin Vernon en Sampha. Die begint gevoelig op een prachtig ingetogen en kleine gitaarbeat, en vervormt daarna tot een strakke trapbeat waarin Scott een directe referentie maakt naar die beruchte show uit 2021 in Houston, waar hij bijna 40 minuten door ging met zijn optreden terwijl er door het gedrang indertijd tien mensen om het leven kwamen en honderden gewond raakten. Scott houdt het bij één verwijzing naar die tragedie, waar hij vorige maand voor werd vrijgesproken.

‘Meltdown’ met Drake zit zowel wat de beat als de tekst aangaat ijzersterk in elkaar, maar het is Drake die track draagt. En dat is een beetje de rode draad van het album: ieder nummer heeft een uitstekende beat en een strakke productie, maar het is eerder die Melkweg aan samenwerkingen die het album doet fonkelen, dan Scott zelf. In de poging om een utopische wereld te bouwen lijkt hij te vergeten dat die nog altijd gestaafd is op muziek. En die is net niet eigen, spannend en vernieuwend genoeg om er een muzikale utopie op te funderen.