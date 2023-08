Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw Sophie Grégoire uit elkaar

De Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw Sophie Grégoire Trudeau gaan uit elkaar. Dat heeft het stel woensdag in een verklaring op Instagram aangekondigd. Trudeau, 51, en Grégoire Trudeau, 48, waren achttien jaar getrouwd. Volgens het tweetal kwam de beslissing om uit elkaar te gaan na „veel zinvolle en moeilijke gesprekken”.

Trudeau zegt dat de twee uit elkaar zijn, maar spreekt in zijn verklaring niet van een echtscheiding. Het stel vraagt in de verklaring om privacy omwille van het welzijn van hun kinderen, Xavier (15) Ella-Grace (14) en Hadrien (9). „We blijven een hecht gezin met diepe liefde en respect voor elkaar en voor alles wat we hebben opgebouwd en zullen blijven opbouwen”.

Het stel kreeg een relatie in 2003, toen Grégoire Trudeau werkte als televisiepresentatrice. Toen Trudeau in 2015 voor het eerst tot premier werd verkozen, had Grégoire Trudeau een prominent publiek profiel. Ze stond ook bekend om haar vrijwilligerswerk rondom onder meer geestelijke gezondheid, mensenrechten en eetstoornissen. Grégoire Trudeau ging regelmatig met haar man mee op officiële reizen, waar ze internationale leiders en andere hoogwaardigheidsbekleders ontmoette.

Afgelopen jaren werd het stel steeds minder vaak samen in het openbaar gezien, hoewel het in mei samen de kroning van koning Charles III bijwoonde en in maart de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill Biden ontving in Canada.