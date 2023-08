Indrukwekkendste foto’s van de maand

Ooievaars vliegen over een brandend veld in de buurt van de Oekraïense stad Snihurivka, regio Mykolaiv, in Oekraïne. Het Oekraïense tegenoffensief is nu ongeveer een maand aan de gang. De Oekraïense strijdkrachten richten zich vooral nog op het verzwakken van de Russische troepen, voorraden en aanvoerlijnen, voordat ze massaal in de aanval gaan.

Foto Anatolii Stepanov / AFP