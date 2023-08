In het verpleeghuis waar ik werkte, was het nogal eens moeilijk alle benodigde zorg op tijd te leveren. Zo ook in die avonddienst op onze afdeling voor mensen met dementie. Ik ren letterlijk door de gang. Een mevrouw die daar wandelt, haast zich naar de kant en vraagt: „Moet je nodig?”

