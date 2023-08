Het beste van het jaar - Gaat een gearrangeerd huwelijk de Siberische witte kraanvogel redden?

Twee weken lang herhalen we de beste afleveringen van het afgelopen jaar én komen de makers zelf aan het woord. Vanaf 7 augustus hoor je weer nieuwe afleveringen.

Redacteur Arjen Ribbens vertelt het onwaarschijnlijke liefdesverhaal van twee Siberische witte kraanvogels. In het moerasland van Iran ontmoet Omid, na 15 jaar alleen te zijn geweest een kraanvogelvrouwtje: Roya. Zij is speciaal gefokt om hun soort van de ondergang te redden. Betekent deze ontmoeting het behoud van de Siberische witte kraanvogel?

