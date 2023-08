Kunnen de Franse kerncentrales zonder uranium uit Niger?

Begin in Frankrijk over de staatsgreep in Niger, en binnen een paar minuten zal het woord ‘uranium’ vallen. Het radioactieve metaal is een van de dingen die Frankrijk aan zijn voormalige kolonie bindt: al decennia delft het Franse staatsbedrijf Orano (eerder Areva) in Nigerese mijnen uranium voor de productie van kernenergie.

En die is belangrijk voor de Fransen: zo’n 70 procent van de Franse ‘energiemix’ komt uit kerncentrales. De vraag rijst dan ook of de staatsgreep van vorige week woensdag de kernenergieproductie van Frankrijk in gevaar brengt. Zeker nu geruchten rondgaan dat de militaire junta de export naar Frankrijk wil stilleggen.

Volgens de Franse schrijver en Afrikakenner Antoine Glaser is het antwoord simpel: nee. „Tijdens de Koude Oorlog was Frankrijk grotendeels afhankelijk van de Nigerese uraniummijnen”, zegt Glaser, die in 2021 het boek Le piège africain de Macron (De Afrikaanse valstrik van Macron) uitbracht. Dit boek behandelt het niet-zo-geslaagde plan van de president om de relatie tussen Frankrijk en zijn oud-koloniën in Afrika nieuw leven in te blazen. „Maar het is de afgelopen jaren flink gaan diversifiëren.” Frankrijk haalt momenteel veel uranium uit landen als Kazachstan en Australië.

Diversifiëren is altijd verstandig; zo ben je niet afhankelijk van één land, geeft Glaser als reden. Ook speelt mee dat in 2010 zeven Fransen werden ontvoerd bij een uraniummijn in het noorden van Niger. „Het heeft Frankrijk veel geld gekost om die mensen weer vrij te krijgen, daarna zijn ze nog meer op zoek gegaan naar mijnen op minder onrustige plekken.” Van de drie Franse mijnen in Niger wordt er momenteel nog één geëxploiteerd; daar komt zo’n 10 tot 15 procent van alle uraniumimport van Frankrijk vandaan.

Opmars jihadisme

„Frankrijk hield er al jaren rekening mee dat de Nigerese import stil zou kunnen vallen vanwege de onrust in de regio”, zegt Glaser, verwijzend naar het woekerende jihadisme in Niger, Mali en andere buurlanden. „Het heeft grote voorraden uranium aangelegd waarmee het twee, drie, misschien wel vier jaar vooruit kan.” In die tijd kan Frankrijk makkelijk nieuwe mijnen in andere landen vinden. Hierbij helpt dat het metaal niet extreem schaars is – zo heeft ook Frankrijk zelf wat uranium in de grond.

Op Europees niveau is Niger nog wel de belangrijkste leverancier van uranium – in 2021 kwam 24,2 procent van al het geïmporteerde uranium uit dat land. Maar ook daar lijkt men vooralsnog weinig bezorgd. Dinsdag zei het nucleaire bureau Euratom tegen persbureau Reuters dat „als de invoer uit Niger wordt stopgezet, er op korte termijn geen directe risico’s zijn voor de [...] productie van kernenergie”.

Glaser: „Natuurlijk is het een verlies voor de westerse wereld; het betekent een uraniummijn minder.” Maar er zijn dus andere opties. „En uranium is niet de grondstof met het grootste geopolitieke belang. De strijd om stoffen als coltan, dat wordt gebruikt voor de productie van chips, wordt feller gevoerd.”

Opvallend is dat in de Sahel zelf een heel ander beeld lijkt te bestaan van de Franse afhankelijkheid van Nigerees uranium. „Deze staatsgreep doet Frankrijk meer pijn dan Niger”, zegt de Burkinese komiek Souleymane Ouedraogo bijvoorbeeld schaterlachend in een filmpje op TikTok. „Het is Niger dat Frankrijk voedt.”

Anderen stellen dat Frankrijk überhaupt alleen in Niger geïnteresseerd is voor het delven van het metaal, waarbij veel wordt gewezen op de ecologische schade die de Franse mijnen hebben veroorzaakt.

Het past bij het anti-Franse discours van veel jonge inwoners van Niger, zegt Glaser. „Veel jongeren hebben het gevoel dat Frankrijk nog altijd de dienst uitmaakt in hun land.” Dat komt vooral doordat er Franse militairen aanwezig zijn – Niger is het laatste bastion van de Franse antiterreurmissie Barkhane sinds het land na jaren vol tegenslagen vorig jaar uit Mali moest vertrekken onder druk van de militaire machthebbers in dat land. Ook betalen Nigeresen nog met de Franse koloniale munt CFA.

Maar het beeld dat Frankrijk de touwtjes in handen heeft, klopt niet helemaal. Niet meer. „Er is sprake van historische verwarring”, oordeelt Glaser. Hoewel Frankrijk nog politieke en culturele invloed geniet in zijn oud-koloniën, is het land niet meer zo sterk en actief in de regio als het in het verleden was.

Franse macht kalft af

De economische belangen van Frankrijk zijn sinds de jaren 2000 gekelderd. Volgens Statista had Frankrijk in 2000 nog 12 procent van de exportmarkt van het Afrikaanse continent in handen – in 2020 was dat nog maar 7 procent. Intussen groeide China uit tot de belangrijkste importeur voor meer dan dertig Afrikaanse landen; ook landen als Rusland en Turkije vergrootten hun marktaandeel.

Frankrijk is dinsdag begonnen landgenoten te evacueren uit Niger

Ook schroeft Frankrijk zijn militaire aanwezigheid terug. Na het pijnlijke vertrek uit Mali verplaatste het zwaartepunt van de Franse militaire aanwezigheid in de Sahel naar Niger. Daar werden beduidend minder militairen gestationeerd (1.500 tegenover 5.000 op het hoogtepunt in Mali) en ging het vooral om het bieden van training, materieel en gezamenlijke missies met het Nigerese leger.

Afgelopen maanden heeft president Emmanuel Macron tweemaal gezegd het aantal troepen in de regio verder te willen laten slinken. Ook het aantal ‘gewone’ Fransen in Niger neemt nu af: Frankrijk is dinsdag begonnen met het evacueren van landgenoten uit dat land. De meesten van hen werkten bij bedrijven als staatsbedrijf Orano.