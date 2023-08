Flinke omzetdaling DSM-Firmenich door vitamines

DSM-Firmenich heeft zwaar te lijden onder de slechte markt voor vitamines. Het gloednieuwe fusieconcern kwam woensdag met tegenvallende cijfers, en benadrukte voor de tweede keer in een maand dat het werkt aan een programma om de slecht draaiende tak weer op te krikken.

Het bedrijf noteerde een omzet van 6,1 miljard euro in het eerste halfjaar, tegenover 6,4 miljard euro in het eerste halfjaar van 2022. De winst daalde tot iets onder de miljard euro, van 1,1 miljard in de eerste helft van 2022. Beleggers zetten het aandeel woensdag ruim 6 procent lager.

De fusie tussen voedingschemiebedrijf DSM, het voormalige Nederlandse staatsmijnbedrijf, en het Zwitserse Firmenich, dat vooral groot is in geur- en smaakstoffen, is in mei afgerond. De bedoeling is dat de fusie leidt tot de nodige efficiëntievoordelen, die 500 miljoen euro extra moeten opleveren. Maar kort na de fusie gaat de aandacht bij het bedrijf vooral uit naar de slechte vitaminemarkt. DSM-Firmenich produceert vitamines op grote schaal, voor zowel mens als dier. Vitamines zijn goed voor zo’n 15 procent van de omzet van het bedrijf.

Vitaminemarkt

Al eind juni gaf DSM (circa 20.000 werknemers) een winstwaarschuwing af. Daarin liep het vooruit op de huidige cijfers. Op de vitaminemarkt is de situatie niet gunstig: de prijzen liggen er laag, onder meer doordat concurrent BASF de productie heeft opgevoerd. Ook bouwen veel klanten voorraden af, en merkt ook DSM dat de economie van China – een grote afnemer van vitamines voor dieren – maar langzaam herstelt.

Bij de winstwaarschuwing presenteerde het bedrijf al direct een verbeterplan. Zo heeft het een vitaminefabriek in China gesloten, en wil het zich met de vitaminetak vooral gaan richten op de markten met hogere marges. Ook is er een nieuwe manager aangesteld die rapporteert aan topman Dimitri de Vreeze en speciaal verantwoordelijk is voor het herstructureren van de vitamine-activiteiten.

In totaal moeten al die maatregelen samen kostenbesparingen opleveren van 200 miljoen euro per jaar, en ervoor zorgen dat DSM minder afhankelijk is van de relatief volatiele vitaminemarkt.

In plaats daarvan wil het bedrijf onder andere investeren in speciale enzymen of additieven die bijvoorbeeld gebruikt worden om de stikstofuitstoot die wordt veroorzaakt door veevoer omlaag te brengen. Eind 2024 moet het programma voor de vitamine-activiteiten volledig zijn afgerond.

Na de aangekondigde maatregelen in juni waren beleggers redelijk positief over DSM-Firmenich, maar woensdag lag dat toch anders. Het bedrijf was verreweg de grootste daler in de AEX.

