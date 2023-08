Twee maanden voor een conferentie in Krakau maakte ik mijn reisplannen. Ik wilde met de trein. Maar op een of andere manier lukte dat niet, zeker niet als je ook graag uitgerust wilt aankomen. Bovendien bleek de verbinding naar Krakau een lastige voor de NS, en ook met buitenlandse organisaties had ik geen succes. Later hoorde ik dat sommige treintickets pas later in de verkoop gaan. Maar ja, dan kan het vliegtuig al volgeboekt zijn. Na al dat speurwerk was ik de schaamte voorbij en kocht ik een van de laatste plekken in het vliegtuig. Dat was in minder dan vijf minuten gepiept.

Paul van Lange is hoogleraar psychologie (Vrije Universiteit).

Ondanks de opluchting bleef het knagen. Is het niet óók de taak van de overheid om klimaatdoelen te halen? En burgers te helpen zodat ze hun steentje kúnnen bijdragen? Natuurlijk mag niet alles van de overheid verwacht worden. Individuele burgers hebben ook een verantwoordelijkheid, evenals de NS, KLM en Schiphol. Maar toch leg ik de bal nog even bij de overheid. Niet uit gemak maar uit overtuiging. Zij draagt als geen ander de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen in Nederland. En het verminderen van klimaatverandering is daarbij een van de belangrijkste verantwoordelijkheden.

Maar het inzicht of de wil lijkt niet echt aanwezig. Als je menselijk gedrag wil veranderen zijn er tenminste twee essentiële regels. Ten eerste probeer je mensen enthousiast te krijgen voor klimaatvriendelijk gedrag. En hierbij zijn er veel wegen naar Rome. Een weg is financieel: maak het treinkaartje goedkoper, bijvoorbeeld door extra belasting op vliegen. Een andere weg is het comfort van de trein te verhogen. Ga het risico op overbezette treinen tegen door meer treinen in te zetten. Ook denk ik aan het uitbreiden van nachttreinen met comfortabele slaapplekken. Deze plekken blijken schaars te zijn. En dat is jammer, want hoe mooi is het niet als je als burger slapend kunt bijdragen aan een beter klimaat. Met een klein beetje slaap ben je zo zeshonderd kilometer verder, en zit je al halverwege Turijn of Wenen. En kun je daarna genieten van het prachtige uitzicht op dorpjes, wijngaarden en bergen.

Ten tweede probeer je zo veel mogelijk drempels weg te nemen. Je kunt nog zo veel doen om het denken van mensen te beïnvloeden, maar uiteindelijk moeten mensen hun doorgaans positieve intenties makkelijk kunnen omzetten in concreet klimaatvriendelijk gedrag. Zo vraag ik me af of de overheid zich sterk inspant zodat mensen net zo makkelijk een buitenlands treinticket kunnen kopen als een vliegticket. Voor veel Europese bestemmingen zoals het eerder genoemde Krakau is er een wereld te winnen. En waarom zien we zo weinig reclame voor internationale treinreizen, terwijl vakanties van Sunweb, Corendon en Tui ons om de oren vliegen?

Zien wat anderen doen

Een van de beste voorspellers van menselijk gedrag is zien wat anderen doen, vooral anderen uit je eigen omgeving. Deze natuurlijke vorm van sociale beïnvloeding zal niet in werking treden als er op korte termijn weinig verandert in de aantrekkingskracht, het comfort en de beschikbaarheid van treinen. Als er daarnaast ook praktische drempels, zoals het kopen van een treinkaartje, worden weggenomen, zullen de normen en gewoontes ook veranderen. Pas dan zijn we op weg naar collectieve gedragsverandering. Individuele burgers zijn onvoldoende in staat om dit te bewerkstelligen. Laat de overheid samen met Europese partners deze gedragsverandering effectief in gang zetten.

