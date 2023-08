De hoofdrolspelers in Trumps nieuwe zaak: zes medeplichtigen, een strenge rechter, een ervaren aanklager en een bekende getuige

zes medeplichtigen, een strenge rechter, een ervaren aanklager en een bekende getuige De hoofdrolspelers in Trumps nieuwe rechtszaak

De nieuwste tenlastelegging tegen Donald Trump is een even brisante als leesbare historische reconstructie. In 45 pagina’s zet ze minutieus uiteen hoe de toenmalige Amerikaanse president eind 2020, begin 2021 een mislukte machtsgreep beraamt. Trump weet kort na de stembusgang al dat hij verloren heeft, dat wordt hem ook meermaals door zijn entourage verteld. En dan spant hij samen om Joe Biden nog uit ‘zijn’ Witte Huis te weren. Een poging tot ‘zelfcoup’ in een republiek die prat gaat op ruim twee eeuwen van vreedzame machtsoverdrachten.

Veel van de details in de indictment waren tegelijkertijd al bekend. Onder meer de beoogde juridische machinaties (indienen van vervalste lijsten met kiesmannen) en de ophitsing tot gewelddadig protest (de Capitoolbestorming van 6 januari 2021) werden al uitgebreid beschreven in Amerikaanse media en door de Huis-commissie die vorig jaar ‘6 januari’ onderzocht. Maar de aanklacht voert ook nieuw bewijs op én wijst zes potentiële medeplichtigen aan, die mogelijk ook moeten vrezen voor vervolging.

Het strafproces dat nu volgt, dreigt de presidentsrace van november 2024 – waarin Trump mogelijk weer kandidaat is – nu al volledig te gaan overschaduwen. Wie zijn, naast de hoofdverdachte, de hoofdrolspelers in deze politiek zo beladen zaak?

De vier advocaten

De aanklacht noemt behalve een defendant (Trump) ook zes co-conspirators. Deze mede-samenzweerders worden niet bij naam genoemd, maar vijf van hen zijn zonder veel moeite te identificeren. Het gaat om vier advocaten (Rudy Giuliani, Sidney Powell, John Eastman en Kenneth Chesebro) die in de nasleep van de presidentsrace Trumps oor vinden met beloftes dat ze zijn stembusnederlaag nog kunnen terugdraaien. De tenlastelegging beschrijft welke adviezen ze de ex-president influisteren en hoe hij daar positief op reageert.

Vooral Giuliani – de voormalig burgemeester van New York die na de aanslagen van 11 september 2001 uitgroeide tot nationale held – en de veel onbekendere juriste Powell echoën en voeden actief Trumps waanidee van gesjoemel met stemmen en stemcomputers. Ze gaan hiermee door, ook als die beweringen al meermaals weerlegd zijn door anderen in de regering.

Eastman wordt een sturende rol toegedicht bij het beramen van het plan om zes nipt verloren staten lijsten met ‘alternatieve’ kiesmannen naar het Congres te laten sturen. Idee hierachter is met die neplijsten de bekrachtiging van Bidens winst, op 6 januari 2021 door een gezamenlijke vergadering van het Congres, te voorkomen of op zijn minst uit te stellen. Chesebro wordt beschreven als de oorspronkelijke bedenker van dit opzetje.

Advocaat en voormalig burgemeester van New York Rudy Giuliani

Advocaat Sidney Powell

Advocaat John Eastman

Foto Andy Cross/The Denver Post Advocaten Rudy Giuliani, Sidney Powell, John Eastman.

Trumps pion op justitie

Trumps putschplan stuit op breed verzet binnen de ambtelijke top van het ministerie van Justitie. Maar niet bij iedereen, zo beschrijft de aanklacht. Als middenkaderambtenaar op het departement gaat Jeffrey Clark wel mee in Trumps leugencampagne. Hij toont zich bereid een brief naar de zes cruciale staten te sturen dat er „zorgen” zijn over de stembusgang en dat ze daarom „aparte lijsten met kiesmannen” (lees: voor Trump) kunnen opstellen.

Clark stelt zich geharnast op. Als een juridisch topadviseur hem voorhoudt dat Trumps weigering het Witte Huis te verlaten zou leiden „tot rellen in elke grote Amerikaanse stad”, zou hij geantwoord hebben: „Daar hebben we de Insurrection Act voor”, een wet die de president de bevoegdheid geeft het leger in te zetten op eigen bodem.

Begin januari 2021 zal Clark zich zelfs opwerpen als vervanger van de interim-minister van Justitie. Hogere functionarissen gaan hier in een dramatische bijeenkomst met Trump voor liggen: in dat geval zouden ze collectief aftreden.

Ambtenaar op het ministerie van Justitie Jeffrey Clark.

Een ‘politiek adviseur’

Van de zes veronderstelde medeplichtigen is er één minder makkelijk te ontmaskeren. Deze co-conspirator 6 wordt omschreven als een ‘politiek adviseur’ die meehelpt het plan voor de nep-kiesmannen op te stellen. In media leidde het dinsdagavond gelijk tot wild namennoemen: van bekende Trump-fluisteraars als Roger Stone, Pete Navarro en Steve Bannon tot Ginni Thomas, de vrouw van de conservatieve hoge rechter Clarence Thomas en een verklaard Trump-fan.

Hoofdgetuige à charge

Een van de niet eerder geopenbaarde bewijzen die de tenlastelegging opvoert, zijn persoonlijke gespreksnotulen van Mike Pence. De aanklacht beschrijft mede aan de hand hiervan hoe de vicepresident in meerdere telefoongesprekken en ontmoetingen door Trump onder grote druk wordt gezet. Als vicepresident was Pence ook Senaatsvoorzitter en moet hij op 6 januari de vergadering van het Congres leiden. In die rol, dringt Trump aan, kan hij als enige Bidens winst nog saboteren.

Als Pence op nieuwjaarsdag blijft volhouden dat de grondwet hem daar de bevoegdheid niet toe geeft, bijt Trump hem toe: „Jij bent te eerlijk.” Enkele uren later zal de president een tweet versturen waarin hij fans oproept zich op 6 januari om 11 uur ’s ochtends te melden voor „een GROTE protestmars” in Washington. De dagen erna – en ook tijdens de Capitoolbestorming zelf – gaat de president door met het opjutten van zijn aanhang in de hoop Pence alsnog aan boord te krijgen bij het coupplan.

Pence, die zich ook heeft gemeld als gegadigde voor de Republikeinse presidentskandidatuur, reageerde dinsdag: „Ik koos voor de grondwet en dat zal ik altijd doen.”

Voormalig vicepresident en huidige presidentskandidaat Mike Pence.

Een ervaren aanklager

Sinds zijn aanstelling, november 2022, tot special counsel belast met het leiden van de verschillende federale vooronderzoeken tegen Trump, opereerde Jack Smith in grote stilte. Bij de onthulling van zijn explosieve tenlastelegging legde de ervaren magistraat dinsdag wél een persverklaring af. Hij riep burgers op het „volledige document” te lezen, omdat deze „een niet eerder vertoonde aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie” beschrijft. Die aanval „werd gedreven door leugens. Leugens verteld door de beklaagde, gericht tegen een hoeksteen van het functioneren van de Amerikaanse overheid – het nationale proces van het verzamelen, tellen en vaststellen van de uitslag van een presidentsverkiezing.”

Aanklager Jack Smith

Foto Michael Reynolds/EPA Aanklager Jack Smith en rechter Tanya Chutkan.

De strenge rechter

Trump zal donderdag voorgeleid worden bij een lagere rechter in Washington, maar zijn strafproces zal inhoudelijk gaan dienen voor een andere magistraat: federaal rechter Tanya Chutkan. Zij kreeg de emblematische zaak dinsdag via loting toegewezen en daar lijkt Trump niet per se mazzel mee te hebben. Er stonden al verscheidene Capitool-bestormers in haar rechtszaal terecht en Chutkan legde daarbij niet zelden zwaardere straffen op dan justitie geëist had.

Ook wees ze een keer een verzoek af waarmee de ex-president de overdracht van documenten aan de 6-januari-commissie van het Huis had willen verhinderen. Volgens Trump vielen deze onder executive privilege, ook nadat zijn opvolger Biden ze al naar het Nationale Archief had doorgestuurd. Chutnak ging geheel niet mee in die claim: zo’n presidentieel voorrecht strekt zich niet tot in de eeuwigheid uit. „Presidenten zijn geen koningen”, schreef ze in haar vonnis. „En de klager is geen president.”