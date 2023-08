Amazon breidt uit met nieuw Nederlands distributiecentrum

Met de opening van een nieuw distributiecentrum heeft webgigant Amazon zijn logistieke keten in Nederland verder uitgebreid. Dat maakte de webwinkel deze week bekend. Het nieuwe ‘fulfilment center’, met een opslagruimte van 2.200 kubieke meter op het XL Business Park in Almelo, vlak bij de Duitse grens, kan tot 25.000 pakketten per dag verwerken.

Het nieuwe magazijn is een aanvulling op Amazons sorteercentrum in Rozenburg, bij Schiphol. Daar worden pakketten, afkomstig uit Amazons grote distributiecentra elders in Europa, gesorteerd en verpakt voor vervoer naar klanten in de Randstad.

Vanuit Rozenburg worden elke dag tienduizenden pakketten verstuurd naar klanten die wonen in het gebied tussen Alkmaar, Rotterdam en Amersfoort. Met de uitbreiding in Almelo voegt Amazon zo’n 12.000 nieuwe producten van ruim 400 merken zoals Unox en Calvé aan het assortiment toe. Amazon is van plan binnenkort nog een tweede Nederlandse distributiecentrum te openen. De locatie van het nieuwe centrum is nog niet bekend.

Concurrentie in de cloud

Voor de huur van het nieuwe magazijn in Almelo heeft Amazon een huurovereenkomst afgesloten met logistiek bedrijf Bleckmann, dat ook de operationele werkzaamheden verzorgt. Op de lange termijn zal Amazons nieuwste magazijn werkgelegenheid bieden aan bijna 170 medewerkers. Amazon heeft, met een groot kantoor in Amsterdam, in totaal 1.250 werknemers in Nederland en circa anderhalf miljoen werknemers wereldwijd.

De grootste webwinkel ter wereld is sinds 2020 in Nederland actief met een eigen website. Met de komst van Amazon werd gevreesd voor de toekomst van Nederlandse webwinkels als bol.com en Coolblue, maar die vrees is vooralsnog niet bewaarheid. Inmiddels zijn via de Nederlandse webshop van Amazon ruim 600 miljoen producten beschikbaar. Hoeveel klanten het bedrijf in Nederland heeft, maakt het bedrijf niet bekend.

Hoe is het om bij Amazon te werken? NRC liep een dag mee in het sorteercentrum in Rozenburg

Komende donderdag maakt Amazon (jaaromzet in 2022: 514 miljard dollar) de cijfers over het tweede kwartaal bekend. De belangrijkste vraag voor investeerders is wat Amazons clouddivisie Amazon Web Services (AWS) gaat doen.

AWS is de laatste jaren de belangrijkste motor voor groei van Amazon geweest, maar staat onder druk van concurrerende clouddiensten van Microsoft en Google. Zowel Microsoft als Google maakten vorige week bekend te verwachten de komende tijd minder aan hun clouddiensten te gaan verdienen. Klanten zijn op zoek naar kostenbesparingen en dat heeft ook effect op de groei van AWS.

Ook kijken aandeelhouders met extra aandacht naar Amazons plannen op het gebied van artificiële intelligentie (AI). Het bedrijf lanceerde enkele maanden geleden Amazon Bedrock. Daarmee geeft het klanten de mogelijkheid zelf AI-toepassingen te bouwen, zoals een chatbot voor de klantenservice.