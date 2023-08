Alex Kroes door Ajax voorgedragen als algemeen directeur

Alex Kroes is dinsdag door de raad van commissarissen van Ajax voorgedragen als algemeen directeur en directievoorzitter. Dat meldt de Amsterdamse voetbalclub in een persbericht. Volgens de raad is de 48-jarige Kroes, nu nog directielid van AZ, de geschikte opvolger van Edwin van der Sar. Van der Sar heeft per 1 juni zijn taken overgedragen.

Wanneer Kroes benoemd kan worden, hangt nog af van het concurrentiebeding dat momenteel loopt bij AZ. Het concurrentiebeding, dat werknemers verbiedt na het einde van hun contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf, geldt voor een jaar. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

AZ zegt in een verklaring „met verrassing” kennis te hebben genomen van het voornemen van Ajax en het vertrek van Kroes. Toch zegt de Alkmaarse club „in alle redelijkheid” mee te willen denken over zijn overstap. Zodra de datum van Kroes’ benoeming bekend is, worden de aandeelhouders van Ajax op de hoogte gesteld. In de tussentijd worden de taken van de algemeen directeur door de huidige directie waargenomen.

Kroes is bedrijfseconoom en medeoprichter van de Sports Entertainment Group, een internationaal kantoor van zaakwaarnemers in onder meer voetbal. Hij was van 2019 tot 2022 actief als grootaandeelhouder van de Deventerse voetbalclub Go Ahead Eagles en werkt sinds eind 2022 als directeur International Football Strategy bij AZ. Kroes was al bij Ajax in beeld nadat directeur voetbalzaken Marc Overmars begin vorig jaar gedwongen moest vertrekken vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag.

„Ik ben zeer verheugd en bovendien trots dat de club mij voor deze functie heeft benaderd”, aldus Kroes in het persbericht. Tot zijn negentiende jaar heeft Kroes de jeugopleiding van Ajax doorlopen. „Voor mij is het hier allemaal in de jeugd begonnen. Ik heb nog een verantwoordelijkheid bij AZ en die zal ik de komende tijd ook nemen. Ik ben AZ dankbaar voor de kansen en mooie tijd die ik heb gehad.”

