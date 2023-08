Aanslagpleger synagoge Pittsburgh ter dood veroordeeld

De man die in oktober 2018 elf mensen doodschoot in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh, Pennsylvania, is dinsdag ter dood veroordeeld. Dat melden internationale persbureaus. Een twaalfkoppige jury staat unaniem achter de doodstraf voor de 50-jarige Robert Bowers. Donderdag wordt Bowers door een rechter formeel ter dood veroordeeld. Zijn aanslag betreft de dodelijkste antisemitische aanval in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Tijdens de wekelijkse sabbatdienst op 27 oktober 2018 liep Bowers met meerdere vuurwapens de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh binnen en begon hij om zich heen te schieten. Volgens aanklagers riep Bowers „alle Joden moeten dood” terwijl hij zijn slachtoffers van dichtbij beschoot. Naast de elf doden vielen er ook zeven gewonden, onder wie vijf agenten. Tijdens een vuurgevecht met de politie raakte Bowers zelf ook gewond, waarna hij zich uiteindelijk overgaf en werd opgepakt.

Volgens Bowers’ advocaten komt hij niet in aanmerking voor de doodstraf omdat hij lijdt aan onder meer schizofrenie. Volgens de aanklagers was dat niet het geval en voldeed hij wel aan de eisen voor de doodstraf. Bowers had de aanslag namelijk zorgvuldig gepland en kwetsbare, oudere gelovigen bewust als doelwit uitgekozen. Daarnaast werd aangetoond dat Bowers in de maanden voorafgaand aan de aanslag regelmatig antisemitische berichten had geplaatst op een rechts-extremistische website. Volgens de aanklagers is de doodstraf noodzakelijk, omdat de 50-jarige Bowers nog steeds zijn haat voor Joden uit en geen berouw toont voor zijn daden.

Onder het presidentschap van Joe Biden werd niet eerder een doodstraf opgelegd in federale rechtszaken. Biden is tegen de doodstraf en belooft dit al langer af te schaffen, hoewel hij daartoe nog geen concrete stappen heeft ondernomen.