Aanklacht tegen popster Lizzo: seksueel wangedrag, ‘weight shaming’ en creëren onveilige werksfeer

De Amerikaanse popster Lizzo en haar productiebedrijf Big Grrrl Big Touring Inc, worden door drie van haar voormalige danseressen aangeklaagd wegens seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werkomgeving. In de aanklacht, ingediend bij de Superior Court van Los Angeles beschuldigen ze de zangeres onder meer van ‘weight shaming’ (discriminerende opmerkingen over gewicht) en het aanzetten tot seksuele handelingen in een erotische bar in Amsterdam.

De aanklacht tegen Lizzo, wier echte naam Melissa Viviane Jefferson is, bevat meerdere beschuldigingen. Volgens NBC News gaat het van seksuele, religieuze en raciale intimidatie tot het vernederen en kleineren van de dansers. Zo zouden ze halverwege de tour plots opnieuw hebben moeten auditeren en was er één geval van ‘vrijheidsberoving’.

Een van de danseressen zegt openlijk te zijn bekritiseerd over haar gewichtstoename. „Ze leek niet meer zo toegewijd”, luidde de kritiek. Dit soort bodyshamen – „verbazingwekkend demoraliserend gedrag”, aldus de advocaat van de danseressen volgens NBC – gaat tegen alles in waar zangeres Lizzo voor staat. De Grammy-winnende popster, die bekend werd met hitgevoelige discopop, staat juist bekend als positief boegbeeld van zelfliefde en body positivity die curvyness, ook met volslanke danseressen onderstreept.

Bananenbar

Op een avondje uit in Amsterdam tijdens Lizzo’s tournee, ze trad op in de Ziggo Dome afgelopen februari, zouden de werknemers zijn aangezet tot ontoelaatbare handelingen. In de Bananenbar op de Wallen hebben ze tegen hun zin bananen moeten eten uit de vagina van de naakte performers en hun dildo’s moeten vangen. Ook zouden ze onder druk zijn gezet om de naakte artiesten aan te raken.

Lizzo neemt haar crewleden vaak mee uit op uitjes. Die vaak flamboyante feestjes waren niet verplicht maar wie meeging, genoot een favorietenrol, aldus de klagers. Op Instagram vertelde Lizzo zelf ook over hun bananenavontuur. Een week later bezochten ze, zonder het van te voren te weten, weer een erotische bar, nu in Parijs „ter inspiratie”.

Dronkenschap

De 35-jarige popster uit Detroit is een performer met flair op het hoogste podium. Een unieke popvrouw, opgeleid als klassiek fluitist, tussen artiesten als Beyoncé en Adele, met aanstekelijke liedjes die snel aanslaan. Haar discofunky megahit ‘About Damn Time’ was bij de Grammy’s ‘Record of the Year’. Haar concerten, spetterende dansnummers tussen pop, discofunk en soul. De drive waarmee ze haar muziekcarrière heeft aangezwengeld (ze woonde in 2009 een tijd in haar auto om studiokosten te kunnen betalen), spreekt ook uit haar muziek.

Twee van de danseressen waren in 2021 via de reality tv-show Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime) aangenomen. De show was een danscompetitie die draaide om een baan bij de shows van Lizzo. Lizzo ontsloeg hen in april en mei wegens ‘dronkenschap’ – een valse beschuldiging, aldus de dansers. De derde danseres werd ontslagen omdat ze dat ontslag filmde. Ze zou zijn opgesloten terwijl het securityteam het betreffende filmpje in haar telefoon zocht om te wissen.

Ook de aanvoerder van het dansteam, Shirlene Quigley, is aangeklaagd om het opdringen van haar geloofsovertuiging en seksuele fantasieën plus het openlijk bespreken van de seksuele ervaringen van een de klagers. Lizzo noch haar managementteam heeft op de aanklachten gereageerd.

