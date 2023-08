Veelzijdige en ervaren Brit moet imago Unilever opkrikken

Zijn cv is minstens zo divers als de productcatalogus van zijn nieuwe werkgever. De Brit Ian Meakins (66) werkte in de persoonlijke verzorging (Procter & Gamble), consultancy (Bain), drankenindustrie (Diageo) en farmacie (Alliance Unichem). Ook was hij topman van zowel grenswisselkantoor Travelex als bouwbedrijf Wolseley.

En vanaf december volgt Meakins de Deen Nils Andersen op als president-commissaris van levensmiddelenconcern Unilever, zo maakte het Britse bedrijf eind vorige week bekend. Meakins is tevens president-commissaris bij het Franse elektrotechnische bedrijf Rexel en de Britse cateraar Compass Group.

Met het vertrek van Andersen verlaat opnieuw een topmanager het bedrijf, dat genoteerd staat aan de Amsterdamse beurs en vorig jaar 60 miljard euro omzette. Eerder stapte topman Alan Jope op en meldde financieel topman Graeme Pitkethly dat hij volgend jaar vertrekt. Analisten voorspelden na het vertrek van Andersen dat nog meer topmanagers het bedrijf de komende tijd gaan verlaten.

Moeilijke periode

Unilever, in Nederland bekend van merken als Calvé, Omo, Knorr en Dove, heeft een moeilijke periode achter de rug. Het bedrijf zag vorig jaar een overname van de consumentendivisie van GlaxoSmithKline (GSK) voor 60 miljard euro afketsen. Met de overname, wat de grootste ooit moest worden van Unilever, zou het bedrijf eigenaar worden van tandpastamerken als Aquafresh en medicijnen als Advil. Maar na felle kritiek van aandeelhouders blies Unilever het overnameplan af. Zes maanden later stapte topman Jope op met de belofte dat er „geen grote acquisities” in de nabije toekomst zouden plaatsvinden.

Jope is vorige maand opgevolgd door de Nederlander Hein Schumacher, oud-topman van FrieslandCampina. Onder Jope werd Unilever een volledig Brits bedrijf, daarvoor had Unilever sinds 1930 zowel een Brits als Nederlands hoofdkantoor.

Met het duo Schumacher en Meakins moet de teleurstellende beurskoers van Unilever weer in de plus terechtkomen. De koers van Unilever staat al vijf jaar stil, terwijl aandeelhouders van concurrenten Procter&Gamble (+90 procent de laatste vijf jaar) en Nestlé (+32 procent) profiteren van een stijgende koers. De Unilever-top staat onder druk van de Amerikaanse activistische aandeelhouder Nelson Peltz, die sinds vorig jaar zetelt in Unilevers raad van commissarissen.

De vraag is wat deze nieuwe realiteit betekent voor Unilevers inzet voor het klimaat en duurzaamheid, wat voormalig topman Paul Polman (2009-2019) tot een topprioriteit maakte. Tijdens Schumachers eerste kwartaalcijferpresentatie, vorige week, liet hij er alvast voorzichtig iets over los. „Ik steun Unilevers leiderschap op dit gebied en zal dit voortzetten”, zei Schumacher. „Maar laten we ons wel concentreren op de belangrijkste prioriteiten.”