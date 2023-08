Voor het eerst sinds de oprichting in 2009 maakt Uber winst

Een grote verrassing dinsdagmiddag uit Silicon Valley: taxi- en maaltijdbezorgingsbedrijf Uber boekte daar tegen de verwachtingen in het afgelopen kwartaal voor het eerst ooit een operationele winst. De afgelopen negen jaar – het bedrijf komt sinds 2014 met cijfers – stapelde het ruim 30 miljard dollar aan verliezen op elkaar, zo becijferde de Financial Times, maar nu was daar opeens een ‘plusje’ van 326 miljoen dollar (bijna 300 miljoen euro).

Uber kende een grote toename in aantal taxiritjes en kwam voor het eerst weer uit boven het niveau van vóór de coronacrisis. Maar belangrijk was vooral scherp letten op kosten, zo zei topman Dara Khosrowshahi. Het bedrijf ontsloeg dit jaar zo’n 3 procent van het personeel, een paar honderd mensen. Ook deelt het minder kortingen uit dan vroeger. Uber had eerder wel winst gemaakt op ‘papieren’ basis – door herwaarderingen van bijvoorbeeld investeringen – maar nooit op basis van de eigen activiteiten.

De winstcijfers zijn voor Uber een belangrijk symbolisch moment. De vraag wanneer het bedrijf winstgevend zou worden speelde al jaren. Sceptici twijfelden lang of Uber ooit erin zou slagen zwarte cijfers te schrijven. Vooral onder voormalig topman Travis Kalanick leek Uber soms nauwelijks op de goede weg, met bijvoorbeeld een lang voortslepend project voor een zelfrijdende auto. Khosrowshahi stopte hiermee en vertrok bijvoorbeeld ook uit markten waar Uber geen dominante positie kon krijgen bij maaltijdbezorging.

Opvallend genoeg waren beleggers dinsdag niet tevreden. Het aandeel Uber stond een paar procent in de min, mogelijk doordat het bedrijf aankondigde dat financieel directeur Nelson Chai in januari vertrekt. Ook was het sentiment op de beurs dinsdag negatief.

