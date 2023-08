Trump aangeklaagd wegens pogingen om verkiezingsuitslag 2020 ongedaan te maken

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is dinsdag aangeklaagd wegens zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken, een campagne die uitmondde in de bestorming van het Capitool in Washington door zijn aanhangers op 6 januari 2021.

Trump, koploper bij de race om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, wordt in de tenlastelegging op vier gronden aangeklaagd, waaronder samenzwering om de Verenigde Staten op te lichten en samenzwering om een officiële procedure te belemmeren. Hij moet donderdag voor een rechter verschijnen in Washington.

De aanklachten tegen Trump vloeien voort uit het onderzoek van het ministerie van Justitie onder leiding van Jack Smith, de speciale aanklager. Smith heeft langdurig onderzoek gedaan naar pogingen van Trump en zijn medestanders om de verkiezingszege van zijn tegenstander Joe Biden in november 2020 te ontkennen en de vreedzame overdracht van de macht te belemmeren. Die pogingen leidden tot de Capitoolbestorming door aanhangers van Trump, om de bekrachtiging van de zege van Biden te verhinderen. Daarbij vielen vijf doden.

‘Destabiliserende leugens’

In de tenlastelegging van 45 pagina’s wordt Trump ervan beschuldigd zich met „destabiliserende leugens over verkiezingsfraude” te hebben gericht tegen het „fundamentele functioneren van de Verenigde Staten”. Smith noemde de Capitoolbestorming in een korte toelichting „een ongekende aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie”. Hij zei te streven naar een spoedig proces.

Volgens de tenlastelegging werkte Trump samen met zes niet met naam genoemde medeplichtigen: vier advocaten, een voormalige functionaris van het ministerie van Justitie en een politieke raadsman. Volgens CNN gaat het onder meer om oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, John Eastman en Sidney Powell.

Trump verwerpt de aanklachten tegen hem als pogingen om de verkiezingen van 2024 te beïnvloeden

Het is de derde keer in ruim vier maanden dat de oud-president is aangeklaagd. Hij wordt ook vervolgd wegens zijn omgang met documenten met staatsgeheimen na zijn vertrek uit het Witte Huis, eveneens naar aanleiding van het onderzoek door Smith. En in New York loopt een zaak van officier van justitie Alvin Bragg wegens valsheid in geschrifte rond zwijggeld dat Trump zou hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels om een vermeende affaire verborgen te houden voor de presidentsverkiezingen van 2016.

Beïnvloeding verkiezingen

De 77-jarige Trump, die de aanklacht zelf eerst meldde op zijn sociale netwerk Truth Social, zegt onschuldig te zijn. Hij verwerpt de aanklachten tegen hem als politiek gemotiveerde pogingen om de verkiezingen van 2024 te beïnvloeden en hem te weerhouden van een terugkeer naar het Witte Huis. „Ik heb gehoord dat de gestoorde Jack Smith, om zich te bemoeien met de presidentsverkiezingen van 2024, weer een valse aanklacht tegen uw favoriete president zal uitbrengen”, schreef hij op Truth Social.

De aanklachten werden verwacht sinds de oud-president op 18 juli meldde dat hij een brief van de speciale aanklager had ontvangen om hem te informeren dat hij een doelwit was in het onderzoek. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden die maandenlang onderzoek deed naar de Capitoolbestorming adviseerde vorig jaar om Trump te vervolgen voor zijn rol bij de opstand.

Trump, die een enorme voorsprong heeft op zijn tegenstanders bij de race voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2024, is de eerste oud-president in de Amerikaanse geschiedenis die juridisch wordt vervolgd. Dat lijkt hem vooralsnog geen steun te kosten onder Republikeinse kiezers - integendeel, velen van hen scharen zich juist achter hem, in de overtuiging dat hij om politieke redenen wordt vervolgd. De aanklachten tegen Trump, of rechtszaken die eruit voortvloeien, weerhouden hem niet van deelname aan de verkiezingen of een eventuele terugkeer naar het Witte Huis.

Overigens hangt Trump nog een aanklacht boven het hoofd in de staat Georgia, wegens pogingen om de verkiezingsuitslag in die staat te vervalsen. Die zaak, waarin een telefoongesprek centraal staat waarbij Trump de voornaamste verkiezingsfunctionaris in de staat vroeg om duizenden stemmen voor hem te „vinden”, leidt naar verwachting deze maand tot een tenlastelegging door Fani Willis, hoofdaanklager van Fulton County, een district dat de stad Atlanta omvat.

