‘The Bear’ is nog steeds een verrukkelijke serie (●●●●●)

ELKE SECONDE TELT. Deze woorden komen zo een paar keer in beeld tijdens het tweede seizoen van The Bear, de sublieme tv-serie over het leven in een Amerikaans restaurant. We zien de woorden onder meer onder een de klok van een keuken. Ze zijn bedoeld als aanmoediging, maar kunnen ook voor een zenuwinzinking zorgen. Tijd is namelijk de grote tegenstander voor chef-kok Carmy (Jeremy Allen White) en zijn personeel: ze moeten een simpele broodjeszaak in no time ombouwen tot een toprestaurant. Dat het niet zonder slag of stoot zal gaan, zal liefhebbers van de serie niet verbazen. De tegenslagen vliegen je om te oren: van omvallende muren tot heel veel mislukte maaltijden.

Het eerste seizoen van The Bear maakte indruk dankzij de intense en authentieke manier waarop het werk in de keuken werd getoond. Personeel botst tegen elkaar aan, paniekerig schreeuwend („Corner!”) terwijl bestellingen amper bij te houden zijn. Daarnaast droeg de menselijkheid bij aan het succes. De crew is een bijeenraapt zooitje, bestaande uit lastige types waar je snel van gaat houden. Seizoen 1 stond in het teken van orde scheppen in de chaos. Carmy nam de familiezaak over van zijn door zelfmoord overleden broer. Mede dankzij zijn werkpartner Sydney (Ayo Edebiri), en ondanks het geschreeuw van zijn neef Richie, bleef de tent overeind.

Maar het uithangbord van The Original Beef of Chicagoland gaat nu naar beneden: Carmy en Sydney willen er een fine dining-restaurant van maken, The Bear genaamd. Sydney hoopt zelfs op een Michelinster. Carmy heeft al eens bij een sterrenrestaurant gewerkt en werd daar alles behalve gelukkig van. De vriendschappelijke relatie tussen de twee vormt het hart van de serie. Ze zijn zich bewust van de giftige werkcultuur die kan ontstaan in hun culinaire wereld en hebben afgesproken om met gebalde vuist over hun hart te wrijven als gedrag grensoverschrijdend wordt. Bullebakken zijn uit.

„Kijk uit, gast”, zegt Sydney als de stress op een gegeven het kookpunt bereikt. „Het spijt me, het spijt me”, zegt Carmy, hand over zijn hart. En door. Het ongemak spat van het moment af en laat de worsteling zien tussen het leveren van een topprestatie en menselijk blijven.

Chuck Hodes/FX

Meer rust

Ondanks alle spanningen rondom het restaurant is vooral de eerste helft van het seizoen minder hectisch dan het eerste seizoen. Bedenker Christopher Storer neemt de tijd om bijrollen uit te diepen. Zo gaat de vierde aflevering vrijwel volledig over een tripje van patissier Marcus (Lionel Boyce) naar Kopenhagen. Terwijl Marcus meer leert over zijn vak, komt er de broodnodige rust in het verhaal. De beste aflevering van het seizoen (‘Forks’) richt zich op stoorzender Richie, die met tegenzin stage mag lopen bij een sterrenrestaurant. Hij maakt een mooie ontwikkeling door, zonder dat de serie uit het oog verliest wie hij is. Acteur Ebon Moss-Bachrach schakelt tussen frustratie en geldingsdrang en speelt op knappe wijze een man die langzaam ontdekt dat hij misschien meer kan dan hij zelf denkt.

Ook een extra lange flashbackaflevering die terugblikt op een traumatisch kerstdiner bij de moeder van Carmy valt op. Er wordt een indrukwekkende groep gastacteurs opgetrommeld om verschillende familieleden van Carmy te spelen, onder wie Bob Odenkirk (Better Call Saul). De sterke aflevering wordt alleen een beetje onderuit gehaald door Jamie Lee Curtis, die als getroebleerde moeder van Carmy uit de bocht vliegt met een sterk staaltje overacting.

Dat haar manier van acteren uit de toon valt, is een compliment voor de rest van de cast: verder komt iedereen erg authentiek over. Deze gastrol en een iets te gehaast verhaallijntje met een nieuwe liefde van Carmy zijn de enige dingen die niet het allerhoogste niveau halen. The Bear blijft verder een verrukkelijke serie met enkel de beste ingrediënten.

Dramaserie The Bear seizoen 2 Van: Christopher Storer, Joanna Calo. Met: Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce. Disney+, 10 afleveringen van 26 tot 66 minuten. Vanaf woensdag 2 augustus. ●●●●●

