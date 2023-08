Staking redactie Le Journal du Dimanche voorbij op dag dat radicaal-rechtse hoofdredacteur Lejeune begint

Op de dag dat de radicaal-rechtse Geoffroy Lejeune begint als hoofdredacteur van de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche, zijn de redacteuren van de krant na veertig dagen gestopt met staken. Zij bereikten volgens aangesloten vakbonden een akkoord over de toekomst van het weekblad. Over de inhoud van de overeenkomst is nog weinig bekendgemaakt.

Eerder eisten redacteuren dat de krant in het statuut opneemt dat er geen „racistische, homofobe en seksistische uitingen” worden gepubliceerd. Ook wilden ze dat het weekblad geen „discriminatoire en haatzaaiende” journalistiek plaatst. Verder eisten ze een vertrekregeling voor de redacteuren die weigeren onder Lejeune te werken. De journalisten van de Franse krant waren al weken in staking tegen zijn komst. Zijn politieke achtergrond en radicaal-rechtse standpunten zouden volgens de redactie „indruisen tegen de waarden” van de enige zondagskrant van Frankrijk.

Lees ook: Franse krant JDD staakt uit protest tegen radicaal-rechtse hoofdredacteur

Sinds 22 juni heeft vrijwel de hele redactie, bestaande uit vijftig redacteuren en meer dan dertig freelancers, het werk neergelegd vanwege de aanstelling van Dejeune. De opiniejournalist was een uitgesproken aanhanger van de radicaal-rechtse presidentskandidaat Éric Zemmour in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar. Eerder leidde hij een radicaal-rechts blad dat in opspraak raakte door antisemitische en racistische uitingen.

Conservatieve miljardair

De papieren versie van Le Journal du Dimanche, dat ruim 130.000 betalende abonnees telt en in handen is van de conservatieve miljardair Vincent Bolloré, is sinds de bekendmaking van de komst van Lejeune niet meer verschenen. Een van de stakende redacteuren vertelde onlangs aan NRC dat haar aanstaande hoofdredacteur „extreem-rechtse opiniejournalistiek belichaamt”, terwijl ze het blad beschouwt als „politiek gematigd” en „centrum-rechts”.

Sinds de overname van Bolloré in 2021 heeft de journalist de krant zien verrechtsen. Zo hebben redacteuren eerder al discussies gevoerd met de directie over de vraag of ze de partij van Marine Le Pen als ‘extreem-rechts’ mogen betitelen. Ook constateren journalisten dat het opiniekatern regelmatiger bijdrages publiceert van auteurs waarvoor eerder geen plek was bij de krant. Bolloré heeft ook andere Franse mediabedrijven opgekocht, waar journalisten vergelijkbare ontwikkelingen signaleerden: er kwam meer ruimte voor conservatieve en populistische ideeën.