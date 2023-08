Redding met helikopters duurde lang: van Den Helder via Rotterdam naar het vrachtschip boven Ameland

Bij de brand op de Fremantle Highway, die vorige week dinsdagavond laat uitbrak, duurde het ruim twee keer langer dan de afgesproken twintig minuten voordat de beide reddingshelikopters van de kustwacht in de lucht waren. De aanvliegtijd werd verder verlengd vanwege het beperkte aantal stoeltjes aan boord. Er was te weinig plek om een brandweerteam in één toestel mee te nemen. Daarom moest een in Den Helder gestationeerde helikopter omvliegen via Rotterdam, in plaats van direct naar de rampplek te gaan. Dat blijkt uit vluchtgegevens van de helikopters en gesprekken met hulpverleners en piloten.

Nadat de door de kapitein gevraagde helikopter niet spoedig bleek te komen, zag een deel van de bemanning zich genoodzaakt overboord te springen. Het schip vervoerde duizenden auto’s, waarvan er een aantal in de loop van de avond vlam hebben gevat. Van daaruit verspreidde het vuur zich verder. Een van de bemanningsleden kwam om het leven, anderen raakten gewond. Op de kapitein en de loods na zijn de overige twintig bemanningsleden intussen uit het ziekenhuis ontslagen.

Reddingshelikopters van de Nederlandse kustwacht reageren vaker niet snel genoeg op noodoproepen. De kustwacht huurt sinds november 2022 helikopters van het Brits-Amerikaanse bedrijf Bristow, dat ook de bemanning levert. Verantwoordelijk minister Mark Harbers (Infrastructuur, VVD) werd tijdens het aanbestedingsproces al gewaarschuwd dat het bedrijf de beloftes niet waar zou kunnen maken, maar stelde toen dat het „internationale bedrijf, met jarenlange ervaring” zelfs een reactietijd van tien minuten zou halen.

Zo niet bij de brand op de Fremantle Highway, in de nacht van 25 op 26 juli. Volgens gegevens van de site Flight Radar 24 dat het luchtverkeer monitort, stegen de helikopters pas 40 minuten (Den Helder) en 49 minuten (Midden-Zeeland) na de eerste melding op. Waarom dat langer duurde dan beloofd, is niet duidelijk.

In plaats van naar de plek des onheils te vliegen, gingen beide helikopters eerst naar Rotterdam om daar een specialistisch brandweerteam op te pikken. Betrokken hulpverleners en vliegeniers vertellen dat deze extra vliegbeweging nodig was doordat er slechts vier stoelen per helikopter beschikbaar waren voor de brandweerlieden, terwijl het brandweerteam groter is. Tijdens de aanbesteding beloofde Bristow dat meer stoelen beschikbaar zouden zijn, maar die bleken volgens de betrokkenen niet beschikbaar. Volgens één ingewijde ontbrak er „een stempeltje”.

Het ging al eerder mis. Twee weken voor de brand op het vrachtschip moest een medewerker op een platform in de Noordzee wegens een blindedarmontsteking dringend naar de wal. Deze medewerker moest lange tijd wachten op hulp, blijkt uit interne correspondentie over het incident. De noordelijke helikopter, in Den Helder, beschikte op dat moment niet over de vereiste papieren. Toen de reservehelikopter niet beschikbaar bleek, werd de zuidelijke helikopter ingeschakeld. Die deed vanaf Arnemuiden zeker tweemaal zo lang over de tocht naar het booreiland. Die helikopter was bovendien pas bijna een uur na de melding in de lucht – in plaats van de vereiste twintig minuten.

Ook andere beloftes die Bristow deed tijdens de aanbesteding komt het bedrijf niet na. Zo is de beloofde reservehelikopter volgens vluchtgegevens niet altijd in Nederland. Hij staat geregeld in het Verenigd Koninkrijk, waar Bristow een vestiging heeft. Op de zuidelijke basis, op vliegveld Midden-Zeeland, was volgens Flight Radar-data soms dagenlang geen helikopter beschikbaar. Dat kan gevolgen hebben als zich in die buurt een noodsituatie voordoet. Zo was er in mei dit jaar geen helikopter aanwezig op die basis, toen in het Zeeuwse Grevelingenmeer een duiker verongelukte. Er moest een helikopter uit Nijmegen aanvliegen.

Ook worden regelmatig trainingen geschrapt omdat de helikopters niet beschikbaar zijn, stellen vliegers en hulpverleners waarmee NRC sprak. Nederland is volgens internationale verdragen verplicht voor search and rescue (SAR) op het water te zorgen.

Dat minister Harbers vooraf was gewaarschuwd voor deze problemen blijkt uit interne stukken die eerder zijn vrijgegeven op grond van de Wet open overheid (Woo). De Rotterdamse veiligheidsregio stuurde op 1 juni 2022 een brief naar de leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin werd gesteld dat de overgang naar Bristow zou leiden tot langere aanvliegtijden, het ontbreken van een reserve-helikopter en een gebrek aan trainingen. Harbers ging daarop verhaal halen bij het ministerie van Defensie, dat Bristow had geselecteerd, maar alle zorgen wegwuifde. Uiteindelijk verzekerde Harbers de Tweede Kamer in een brief dat alles goed zou komen.

Demissionair minister Harbers laat weten dat toezien op het naleven van het contract „nu in de eerste plaats aan de kustwacht” is. Ook Bristow verwijst per mail naar „onze klant, Kustwacht Nederland”.

De kustwacht verwijst zelf naar Defensie. En het ministerie van Defensie laat na anderhalve dag weten op vrijwel geen enkele vraag van NRC in te gaan. De vragen over de te lange aanvliegtijden, het gebrek aan capaciteit en trainingen en het ontbreken van reservehelikopters vallen onder „operationele informatie”, zegt een Defensie-woordvoerder. „En daar doen wij gewoon geen uitspraken over.”

Veiligheidseisen Geen handhaving Over de kwaliteit van Bristows dienstverlening bestaan al langer zorgen. Eerder dit jaar werd duidelijk dat minister Harbers had besloten enkele veiligheidsvereisten waar Bristow niet aan voldeed, niet te handhaven. Daarover werd het ministerie op de vingers getikt door de Europese luchtvaartinstantie EASA. De Nederlandse Vereniging Verkeersvliegers vindt het „zorgelijk” dat de heli’s niet hoeven te voldoen aan sommige regels.

