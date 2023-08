Mantelzorger geeft straks ook injecties en sondevoeding in Nieuwegein

Bed opmaken. Sondevoeding geven. Steunkousen aantrekken. Injecties toedienen. Familieleden van patiënten van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein kunnen vanaf dit najaar een uitnodiging verwachten hun geliefde te helpen met eenvoudige verpleegkundige handelingen. De helpende hand toesteken geeft „een natuurlijke invulling aan het contact”, laten verpleegkundigen Melanie Oostrom en Gerbrecht van der Meulen op de website van het ziekenhuis weten. Zij leiden het experiment, te beginnen op de afdelingen urologie en oncologie.

Nieuw is de proef niet. In de thuiszorg en de gehandicaptenzorg wordt mantelzorgers „standaard” gevraagd mee te helpen, stelt een woordvoerder van de beroepsvereniging van verpleegkundigen, V&VN. „Dat zal ook wel moeten.”

Amsterdam UMC begon zes jaar geleden al te onderzoeken, bij driehonderd patiënten, wat het effect is van de inzet van mantelzorgers voor en na een operatie, veelal bij alvleesklierkanker, slokdarmkanker en darmkanker. „We werden geïnspireerd door de kinderafdeling, waar ouders doorgaans al veel aanwezig zijn”, zegt chirurg Els Nieveen van Dijkum. „Ook was er wetenschappelijk onderzoek naar het belang van goede voeding en vroeg bewegen in het ziekenhuis na een operatie – zaken waar mantelzorgers goed bij kunnen helpen.”

Sondevoeding toedienen

In het onderzoek werd een mantelzorger samen met de patiënt opgenomen in het ziekenhuis en in grote mate betrokken bij de behandeling, zoals het verzorgen van wonden, het toedienen van injecties en het geven van sondevoeding. Het welbevinden van de patiënten met een mantelzorger werd op vijf gebieden getoetst: bewegen; ademhalingsoefeningen; aan tafel mee-eten; tanden poetsen; en de actualiteit volgen – effectief tegen delier. Nieveen van Dijkum: „Uit het onderzoek is niet gebleken dat patiënten minder snel bijvoorbeeld een longontsteking oplopen. Wel draagt de aanwezigheid van de mantelzorger bij aan hun welbevinden. Patiënten zien kort na een operatie hun geliefde weer; en als ze ’s nachts wakker worden, is een vertrouwde stem natuurlijk prettiger dan te moeten drukken op een knop voor de verpleging.”

Voordelig is de inzet van een mantelzorger met name voor de zorg thuis. Anne Eskes, verpleegkundig onderzoeker: „De mantelzorger heeft veel van wat thuis aan zorg moet worden voortgezet in het ziekenhuis meegemaakt. Dat scheelt in de thuiszorg. Als een verwante de sondevoeding thuis kan toedienen, heb je daar de thuiszorg niet voor nodig.” Verpleegkundig onderzoeker Selma Musters: „Vooral de jongere generatie hecht aan vrijheid. Die wil graag zonder thuiszorg zelfstandig zijn.”

De ziekenhuizen van Amsterdam UMC bieden inmiddels in veel gevallen de coaching van mantelzorgers aan; binnenkort volgen vermoedelijk ziekenhuizen in onder andere Zwolle, Rotterdam, Apeldoorn en Groningen.

Krapte

Je zou denken dat het inschakelen van mantelzorgers mede is ingegeven door krapte. Dat is ook wat het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein benadrukt: het experiment maakt deel uit van maatregelen om het hoofd te bieden aan enerzijds de groeiende vraag naar zorg door de vergrijzing en door de groei van de bevolking; anderzijds aan het personeelstekort. Behalve de inzet van verwanten behelst het experiment een nieuwe werkverdeling onder verpleegkundigen; die moet het werk aantrekkelijker maken en het ziekteverzuim terugdringen, door bijvoorbeeld administratief werk, medicijnverstrekking, verpleging en verzorging in verschillende rollen te verdelen.

Maar of de hulp van mantelzorgers ook daadwerkelijk de taken van verpleegkundigen verlicht? Doel in Nieuwegein is dat verpleegkundigen „twee keer zo veel patiënten kunnen helpen als nu het geval is, terwijl werkplezier en kwaliteit van zorg verbetert”. Uit het onderzoek in Amsterdam blijkt het tegendeel; verpleegkundigen hebben er extra werk aan. Onderzoeker Anne Eskes: „De mantelzorger moet gecoacht worden.”

Vrijwilligheid staat bij de nieuwe aanpak voorop. „Het is nadrukkelijk niet de bedoeling familie of andere naasten van patiënten onder druk te zetten taken van de verpleging over te nemen”, aldus het Antonius Ziekenhuis. Dat is ook wat Esther Hendriks ter harte gaat, bestuurder van MantelzorgNL, de grootste vereniging van mantelzorgers. Hendriks: „Er zitten veel voordelen aan, je wordt als mantelzorger betrokken. Maar durf je nee te zeggen? Of ben je bang dat in dat geval je vader die ene operatie niet krijgt? Het ziekenhuis moet goed kunnen inschatten wat er van een mantelzorger kan worden gevraagd, en moet de verantwoordelijkheid dragen.”

Chirurg Nieveen van Dijkum: „Het kan nooit zo zijn dat een verpleegkundige zegt: jij moet dit doen. Als de mantelzorger iets niet kan of wil doen, moet er altijd een verpleegkundige klaar staan.”