Na twee weken genieten van Franse kaas en wijn is een bezoek aan de sportschool broodnodig. Ik besluit overmoedig na de training ook nog een hippe groepsles te doen. Met mijn gammele motoriek een hele uitdaging. Gelukkig blijkt ene Sandra een nog veel grotere kluns. De instructeur corrigeert haar de hele les fanatiek. Als ik tevreden naar buiten loop, komt de instructeur aangesneld: „Sorry, ik dacht dat jij Sandra heette.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl