Honderden vissen sterven in De Bilt en Utrecht door storing rioolwaterzuivering

Door een storing van het rioolwaterzuiveringssysteem zijn in Utrecht en De Bilt honderden vissen om het leven gekomen. Tijdelijk kon geen afvalwater worden verwerkt. De riolering liep daardoor zo vol dat afvalwater naar de oppervlakte van de Biltse Grift en Weerdsingel in Utrecht stroomde. Daar was vervolgens te weinig zuurstof in het water, met de massale vissterfte tot gevolg.

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden laat dinsdag weten de storing inmiddels te hebben verholpen en het zuurstofgehalte in het water de komende tijd in de gaten te houden. Maandag maakten passanten van de twee Utrechtse grachten al melding van vissen die hapten naar lucht. Een aannemer zal de dode vissen opruimen. Het hoogheemraadschap doet onderzoek naar de storing.

„We verwachten dat het water over één tot twee weken weer net zo schoon is als voor dit incident”, aldus het hoogheemraadschap. Tot die tijd wordt zwemmen in het vervuilde water afgeraden, al zal dat met de huidige weersverwachtingen geen probleem zijn. Dat advies geldt ook voor honden.