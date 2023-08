Het geheim van Italiaanse romancier en filmmaker Paolo Genovese

Een mysterieuze hotelier annex taxichauffeur, gespeeld door een onverwacht beminnelijke Toni Servillo (bekend van de veel dubbelzinniger rollen die hij speelde in films van Paolo Sorrentino zoals La grande bellezza) rijdt door nachtelijk Rome om mensen die een einde aan hun leven willen maken een nieuwe kans te geven.

Klinkt bekend? De tweedekansplot is een bekende stijlfiguur in films en tv-series, met de ultieme kerstklassieker It’s a Wonderful Life (1946) van Frank Capra als hoogtepunt van het genre.

Il primo giorno della mia vita zou je kunnen beschouwen als vier variaties op dat nieuwekansenthema. De naamloze chauffeur pikt een depressieve vrouwelijke politieagent op, een atlete die na een ongeluk in een rolstoel belandde, een lifestylegoeroe die zijn eigen woorden niet meer gelooft en een obees jongetje met diabetes dat door zijn ouders wordt uitgebuit als TikTok-fenomeen. Hij laat ze zien hoe hun levens ook zouden kunnen lopen. Ondanks zijn kritiek op moderne goeroes is het motivatiecinema pur sang.

Regiseur Paolo Genovese (1966) werd wereldwijd bekend met zijn film Perfetti sconosciuti (2016) die inmiddels in zo’n twintig landen is herverfilmd. Bij de première van Il primo giorno della mia vita zei hij voor zijn nieuwste film hetzelfde te hopen. De plot en de personages zijn er kneedbaar genoeg voor. Wat is zijn geheim? Paolo Genovese in vijf akten.

1 Commercieel

Laten we beginnen met die remakes: Alles op tafel heette de Nederlandse versie van Perfetti sconosciuti. Will Koopman regisseerde een ensemble van uiteenlopende acteurs van Linda de Mol tot Ramsey Nasr als de dinergasten die besluiten hun telefoons op tafel te leggen, en al hun inkomende berichtjes met elkaar te delen. De rest laat zich invullen. Die voorspelbaarheid is artistiek misschien soms wat teleurstellend, commercieel werkt het als een tierelier.

2 Literatuur

Genovese begon zijn carrière als reclamemaker. Dat is ongetwijfeld waarom zijn films zo goed aanvoelen wat er onder zijn publiek speelt. Ze stoten niemand voor het hoofd. Ook nu niet, met het serieuze thema van zelfdoding.

Maar daarnaast schreef hij ook diverse romans. Il primo giorno is gebaseerd op zijn debuutroman uit 2018, die zich oorspronkelijk in New York afspeelt. Toen hij in de nasleep van de pandemie besloot er een film van te maken, was Rome dichterbij. Die literaire oorsprong horen we terug: veel nachtelijke sfeerbeelden, maar vooral veel gesprekken over levensvragen.

Literatuur en boeken zijn ook vaak een thema in zijn films, zoals in zijn vorige Supereroi, waarin we liefdeskoppel Marco en Anna leren kennen door de strip die Anna over hen tekent. Langdurige stellen zijn de echte superhelden van onze tijd stelt zij. En – de altijd met traditionele normen sympathiserende – Genovese mét haar.

3 Sociale media

Ook in Il primo giorno levert Genovese net als in Perfetti sconosciuti weer kritiek op de rol van smartphones en sociale media in ons leven. Alle vier personages worstelen met de tol die dat altijd maar bereikbaar moeten zijn van hen eist. En met een leven voor de camera’s te moeten leiden. Het verhaal van de kleine Daniele die door zijn ouders als Johnny Big Boy wordt gemarket is waarschijnlijk een van de eerste keren dat in een film ouders van kinderinfluencers worden aangesproken.

4 Geheimen

Iedereen heeft geheimen. Ook nu weer. Geheimen, morele dilemma’s, wat-als-verhalen, het onmogelijke wensen zijn met name in zijn latere films terugkerende thema’s bij de als komedieregisseur begonnen Genovese. Met het verschijnsel geheim komt ook nu weer een waaier van emoties los: zijn geheimen zaken waar we ons voor schamen? Of is het net als in Perfetti het begin van een leugen?

Met een beetje geluk maakt Genovese films om over na te praten, partij door en voor te kiezen. In The Place (een remake van de Amerikaanse tv-serie ‘The Booth at the End’) sluiten maar liefst negen mensen een faustiaans pact met een man die belooft hun diepste verlangens te vervullen. Maar wel tegen een prijs. Genovese is een echte moralist.

5 Bekende sterren

Zijn films kenmerken zich ook altijd door een ensemblecast, ideaal om personages tegen elkaar uit te spelen. In Il primo giorno ontdekken ze bovendien dat ze door samenwerken ook sterker kunnen staan. Daardoor heeft de film ondanks zijn zware thema toch een lichte toon. Ander voordeel: genoeg rollen voor bekende sterren. En dat is weer handig voor die remakes.

Drama Il primo giorno della mia vita Regie: Paolo Genovese. Met: Toni Servillo, Sara Serraiocco, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Gabriele Cristini. Lengte: 121 minuten. ●●●●●

