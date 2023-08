Het beste van het jaar - De slag om Bachmoet laat in heel Oekraïne littekens achter

Twee weken lang herhalen we de beste afleveringen van het afgelopen jaar én komen de makers zelf aan het woord. Vanaf 7 augustus hoor je weer nieuwe afleveringen.

Na maanden van hevige gevechten lijkt Oekraïne de stad Bachmoet te moeten opgeven. In de ziekenhuizen in het land blijkt hoe verwoestend die strijd is. Verslaggever Simone Peek sprak in Kyiv met gewonde soldaten over de gruwelijkheden aan het front. Zelfs als de oorlog ten einde komt, zal Oekraïne moeten leren leven met de littekens.

