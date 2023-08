Het bedrijf dat op VanMoof aast, is nauwelijks meer wat waard

Kan een bedrijf dat zelf aan de rand van de afgrond staat VanMoof redden? Het Italiaans-Amerikaanse Micromobility.com kondigde maandag aan het failliet verklaarde Nederlandse fietsenmerk te willen kopen voor een onbekend bedrag. Het is echter de vraag of Micromobility.com, dat elektrische steps en e-bikes verhuurt en verkoopt, zelf nog wel bestaansrecht heeft.

De Amsterdamse rechtbank verklaarde VanMoof op 18 juli failliet. Het ging al langer slecht met de maker van de hippe e-bikes, onder meer omdat het bedrijf veel geld kwijt was aan reparaties. Kapotte fietsen konden alleen bij VanMoof zelf gerepareerd worden, wat leidde tot lange wachttijden en veel klachten van klanten.

VanMoof is in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Het heeft winkels en klanten in twintig steden in Europa, de Verenigde Staten en Japan en verkocht in totaal zo’n 200.000 fietsen. Met z'n pakweg 700 werknemers leed het in 2021 77,8 miljoen euro verlies. Toen het bedrijf geen nieuwe investeerders kon vinden om de tekorten te dekken, raakte het dit jaar acuut in de problemen.

Curator Jan Padberg bevestigt desgevraagd dat Micromobility.com een gegadigde is voor overname. Verder wil hij er weinig over kwijt. „Tot nader order houden wij even radiostilte.”

Beursgang

Micromobility.com werd onder de naam Helbiz in 2015 opgericht door de Italiaan Salvatore Palella. In die tijd probeerden tal van nieuwe bedrijven mee te liften op het succes van taxi-app Uber, toen de waardevolste start-up ter wereld. Helbiz specialiseerde zich in deelscooters en breidde het assortiment uit met fietsen.

Het debuteerde twee jaar geleden op de Amerikaanse beurs. Met die beursgang wilde Helbiz geld ophalen om zijn diensten uit te breiden, onder meer met een streamingdienst voor de Italiaanse tweede voetbaldivisie (Serie B). Met dat avontuur is het bedrijf inmiddels alweer gestopt.

Ook stak Helbiz miljoenen dollars in een reeks dark kitchens, keukens in stadscentra die maaltijden bereiden voor bezorgsites. Het bedrijf kwam ook met zijn eigen (mislukte) cryptomunt. De HelbizCoin kwam oprichter Palella op een rechtszaak te staan van investeerders, die het bedrijf beschuldigden van fraude.

Aandeel maar 8 dollarcent waard

De stijgende rente en economische tegenwind door de oorlog in Oekraïne hebben Micromobility.com hard geraakt. Vorig jaar boekte het bedrijf 15,5 miljoen dollar omzet, waarop het 82 miljoen dollar verlies leed – ongeveer evenveel als VanMoof.

Aandeelhouders zijn door de warrige strategie, de rechtszaak en de moeilijker economische omstandigheden hun vertrouwen in het aandeel totaal kwijtgeraakt. De beurskoers is gedecimeerd van circa 500 dollar tot ongeveer 8 dollarcent. Dat betekent dat Micromobility.com op papier slechts 8 miljoen dollar waard is.

Door andere bedrijven aan te werven hoopt het bedrijf te overleven. Op 7 juni kondigde Micromobility een fusie aan met de Amerikaanse autoverhuurdienst EVmo. VanMoof moet de volgende stap worden. „We zien de uitdagingen waar de sector momenteel mee te maken heeft, maar we geloven sterk in het vermogen van deze industrie om te veranderen”, stelde Micromobility-topman Salvatore Palella ter toelichting van het bod op VanMoof.

Volgens het persbericht past het Nederlandse bedrijf helemaal in Micromobility.com’s „visie op de toekomst van stedelijk vervoer”.

Met medewerking van Rein Wieringa

