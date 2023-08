Henk Krol, ex-VVD’er, ex-50Plusser, ex-Partij voor de Toekomster, ex-Lijst Henk Kroller, ex-Sterk Lokaal Flevolander, vindt het op zijn 73ste tijd voor nieuw oud politiek elan. Hij wil terug de Kamer in, nu voor het BVNL van Wybren van Haga. Mijn vader is na zijn pensioen gewoon lekker gaan golfen.

Op papier een droomhuwelijk. Twee partijverstotelingen, een patent op ruzie. De een melkt huisjes, de ander zijn voormalige status als boegbeeld van het seniorenleger. Qua standpunten? Ik zou zeggen dat Krol nu heel ver naar rechts afdrijft, maar ik betwijfel of hij weet bij wie hij zich aansluit, getuige een interview met De Stentor. Zo is Van Haga volgens Krol „economisch rechts” maar „sociaal links”. Van Haga, de man die eind juni nog in een commissiedebat losging over het Nederlandse asielbeleid en toen door BBB-leider Caroline van der Plas op de vingers werd getikt. Of Krol weet het niet, of het boeit hem niet, als hij maar ergens iets over ouderen kan mompelen.Henk Krol is een shirt dat zo vaak gewassen is, dat het elke kleur en vorm verloren heeft.

Ook de rest van het interview las als satire. Vijfde partij in drie jaar tijd? „In andere landen wordt daar niet moeilijk over gedaan”, volgens Krol. Vier partijen zouden aan hem hebben getrokken, maar hun lijsten zouden volgens Krol „vol gelukzoekers komen te staan”. En als hij ziet hoeveel bekende gezichten de Tweede Kamer recent hebben verlaten, denkt hij dat er „behoefte is aan iemand die er wél jarenlange ervaring heeft”. En: „Vroeger hadden de oude witte mannen het voor het zeggen in Den Haag, maar dat is allang niet meer zo.” De Henk Krols zijn ondervertegenwoordigd, dus is het tijd voor Henk Krol.

Hij heeft zó weinig zelfreflectie, ik betwijfel of hij überhaupt iets in die spiegel ziet

Dat er zoveel van die bekende gezichten verdwijnen omdat het allerminst gezellig is in de Nederlandse politiek, dat had Krol vanaf de zijlijn kunnen relativeren, dat laat hij van zich af glijden. Als hij „nog maar in de spiegel kan kijken”. Henk Krol heeft alleen dusdanig weinig zelfreflectie, dat ik betwijfel of hij überhaupt iets in die spiegel ziet.

Nederland is twee vrouwelijke lijsttrekkers kwijtgeraakt die de politiek hebben verlaten geheel (Sigrid Kaag) of deels (Sylvana Simons) vanwege de geestelijke tol die constante haat en bedreigingen, vaak puur vanwege hun vrouw-zijn en/of hun huidskleur, hebben geëist. Maar we krijgen er wel Henk Krol voor terug. Voor wie het altijd makkelijker relativeren zal zijn. Of misschien, heel misschien, is Den Haag ook gewoon een stuk beter te overleven als je er eigenlijk niet zoveel toe doet.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.