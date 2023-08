H’Art Museum en tijdschrift HART schikken: tijdschrift krijgt andere naam

Het conflict tussen Belgisch kunsttijdschrift HART en museum Hermitage Amsterdam over de voorgenomen nieuwe naam van de Hermitage, H’Art Museum, is geschikt, meldden partijen maandag in een gezamenlijk persbericht. De uitkomst van de schikking is dat het kunsttijdschrift zijn naam verandert. Of het iets krijgt in ruil voor die concessie, willen de partijen niet bekendmaken.

Het conflict ontstond toen Hermitage Amsterdam eind juni aankondigde vanaf september onder een nieuwe naam verder te willen, die niet meer herinnert aan de vorig jaar verbroken banden met Rusland. Maar na de presentatie van de nieuwe naam en het logo als H’Art Museum bleek er gelijkenis met het beeldmerk van het Belgische Nederlandstalige maandblad met een gedrukte oplage van drieduizend exemplaren. Verwarrend, vond HART, ook omdat beide partijen actief zijn in de beeldende kunst. Het tijdschrift ging ervan uit dat het museum onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de merkregistratie.

Toen gesprekken om tot een oplossing te komen tot niets leidden, kondigde het tijdschrift aan desnoods naar de rechter te zullen stappen. „De meest elegante oplossing is dat de partij die een vergissing heeft begaan, in dezen de Hermitage, een andere naam kiest”, zei directeur en hoofdredacteur Kathleen Weyts van het tijdschrift daar toen over.

Verdere gesprekken hebben ertoe geleid dat een kort geding is afgewend, en dat „het kunsttijdschrift de onafhankelijkheid van de redactie zal garanderen door zelf haar naam te wijzigen.” De nieuwe naam van HART Magazine zal bekend worden gemaakt tijdens het Brussels Gallery Weekend van 7 september.

Annabelle Birnie, directeur Hermitage Amsterdam: „Ik ben blij dat we na zorgvuldig overleg tot een overeenkomst zijn gekomen waarmee beide partijen zich kunnen richten op hun eigen toekomst.”

De cover van het kunsttijdschrift HART. Foto HART

