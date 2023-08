‘Geen aanwijzingen’ dat Fremantle Highway nog brandt na inspectie driekwart van de dekken

Rijkswaterstaat ziet „geen aanwijzingen” dat de brand op het vrachtschip Fremantle Highway nog woedt, al betekent dat niet dat de brand niet opnieuw kan oplaaien. Dat bevestigt een woordvoerder dinsdagmiddag desgevraagd aan NRC. De situatie aan boord is „stabiel”: het schip helt niet over en is onder de waterlijn nog intact. Maandag was het vuur dusdanig onder controle dat het schip uit de weg van Noordzeeverkeer gesleept kon worden.

Momenteel zijn zo’n driekwart van de dekken geïnspecteerd. In de komende uren of dagen zullen de bergers ook de resterende lading van het schip controleren op brand en brandgevaar. Volgens Rijkswaterstaat is „nog niet helemaal te zeggen of dit het einde van deze crisis is”. Wel houden bergers er rekening mee dat ze het schip binnenkort veilig naar een haven kunnen vervoeren vanaf zijn huidige locatie op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland.

De brand op het schip ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag, waarschijnlijk doordat een of meerdere van de 498 elektrische auto’s in brand vlogen. Daarbij viel een dode en raakten andere bemanningsleden zwaargewond. Bij de brand zijn de chemische stoffen in de batterijen van de elektrische auto’s met elkaar vermengd geraakt, hetgeen een extreem lastig te doven brand veroorzaakt. De batterijen moeten 24 uur onder water gedompeld worden om een nieuwe ontsteking met zekerheid te voorkomen.

