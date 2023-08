‘Gaat het wel, Mitch?’: haperingen van bejaarde senatoren illustreren Amerikaanse gerontocratie

Een fractievoorzitter (81) in de Senaat bevriest tijdens een persconferentie en kan een kleine twintig seconden geen woord uitbrengen. Een andere senator (90) lijkt zo de weg kwijt dat ze bij een stemming hoorbaar gesouffleerd moet worden. De president – met zijn 80 jaar de oudste uit de Amerikaanse geschiedenis – struikelt regelmatig op de vliegtuigtrap, kukelt over rondslingerende zandzakken en klapt om met de fiets. En dan moet hij het Witte Huis volgend jaar hoogstwaarschijnlijk verdedigen tegen een eveneens bejaarde voorganger (nu 77).

Politiek Washington is geen stad voor jonge mensen en het opzichtig haperen van enkele toppolitici vestigt deze zomer opnieuw de aandacht op de gerontocratie die de VS zijn. De Amerikaanse bevolking als geheel vergrijst en de levensverwachting stijgt (behalve onder witte mannen). Maar het huidige Congres is bovengemiddeld oud en het oudste ooit. Babyboomers (59 tot 77 jaar) en de ‘Stille Generatie’ (78-plus) domineren Capitol Hill, bracht The Washington Post in kaart, terwijl GenZ (30-min) welgeteld één volksvertegenwoordiger heeft.

De vergrijzing zit diep ingebakken in het politieke systeem. In het Congres worden baantjes en commissieposten veelal naar anciënniteit verdeeld, waardoor het loont lang te blijven zitten. Ook het opbouwen van een donornetwerk voor de cruciale fondsenwerving begint zich pas na jaren echt uit te betalen. Dat in het Huis de Democratische fractietop (drie tachtigers) begin dit jaar en bloc terugtrad, was een generatiewisseling die Washington maar zelden ziet.

Vooral de Senaat kent sinds de eeuwwisseling almaar oudere leden. Daar zij soms een half mensenleven dezelfde zetel bekleden, blijft stoppen op het hoogtepunt een kunst.

Dat bewijst momenteel Dianne Feinstein, die sinds ruim drie decennia voor Californië in de Senaat zit. De eerste 25 jaar daarvan groeide de Democrate uit tot een zeer invloedrijk en gerespecteerd politicus, die zich onder (veel) meer inzette voor abortusrechten, strengere wapenwetten en beter toezicht op de inlichtingendiensten.

In 2018 werd ze moeiteloos voor een vijfde keer herkozen, en dat bleek net op tijd. De afgelopen jaren takelt Feinstein zienderogen af en suggereren partijgenoten hardop dat ze zich maar niet opnieuw verkiesbaar moest stellen – misschien zelfs beter vervroegd kan terugtreden. Hints daarop moeten Democraten wel omfloerst formuleren om geen verwijten te krijgen van ageism (leeftijdsdiscriminatie) of seksisme (zouden ze dit ook tegen een man zeggen?).

Februari dit jaar liet Feinstein weten niet voor een nieuwe termijn te gaan. Maar toen ze recent na maanden ziekte (een stevige gordelroosbesmetting) terugkeerde, bleek ze nog allesbehalve opgeknapt. De vraag blijft opspelen of ze haar termijn tot begin 2025 kan uitdienen. Bij een stemming donderdag moest de commissievoorzitter, een partijgenoot, haar hoorbaar influisteren om „gewoon aye [ja] te zeggen”.

Dianne Feinstein is met haar 90 jaar het oudste lid van de Senaat. De afgelopen jaren takelde ze zienderogen af. Foto Mariam Zuhaib/AP

De dag ervoor had de Republikeinse senator Mitch McConnell zijn eigen ‘senior moment’. Totdat de Democraten begin 2021 de Senaat heroverden was hij als meerderheidsleider van de Senaat jarenlang de machtigste man van Capitol Hill. Na een val, afgelopen maart in een Washingtons hotel, lijkt de politicus uit Kentucky behalve politiek ook fysiek te zijn verzwakt. Tijdens een persmoment viel hij plots stil en moest hij door collega’s aan de arm weggeleid worden. „Gaat het wel Mitch?”

Na een paar minuten keerde hij terug en zei hij ‘okay’ te zijn. Een bezorgde president Joe Biden had hem wel gebeld, vertelde hij later. „Ik heb hem gezegd dat ik ge-zandzakt was”, grapte McConnell, een verwijzing naar Bidens eigen valpartij, begin juni, over enkele rondslingerende zandzakken tijdens een militaire diploma-uitreiking.

Het grapje kon niet verhullen dat veel burgers wél vraagtekens plaatsen bij de hoge leeftijd van hun topbestuurders. In een recente peiling zei ruim twee derde van de tweeduizend ondervraagden dat Biden „te oud oogt om president te zijn”. Dit vinden Republikeinen en onafhankelijke kiezers het sterkst, maar ook 43 procent van de Democratische geënquêteerden beantwoordde de stelling bevestigend.

Cognitieve test

Het geeft munitie aan de Republikeinen die het november 2024 tegen Biden willen opnemen. Donald Trump gaf hem in de vorige verkiezingsrace al bijnamen (Sleepy Joe, Silent Joe) die op vermeende seniliteit moesten wijzen. Zoals hij ook in 2016 zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton een gebrek aan uithoudingsvermogen aanwreef en een bevriend roddelblad het valse gerucht liet verspreiden dat ze terminaal ziek zou zijn.

Over zichzelf liet Trump zijn artsen, als kandidaat en als president, doktersverklaringen vrijgeven die hoog opgaven van zijn fysieke en mentale staat. Die lazen regelmatig alsof ze door de patiënt zelf gedicteerd waren – en bleken dat in zeker twee gevallen ook.

Trump haat het wanneer zijn gezondheid onderwerp van gesprek is. Toch gebeurt dat regelmatig. Zoals toen hij eind zomer 2020 met een ernstige corona-infectie midden in de campagne in het ziekenhuis belandde. Na een behandeling met experimentele medicijnen kon hij binnen drie dagen weer triomfantelijk het Witte Huis binnenwandelen.

En dan is er een nooit helemaal opgehelderd bezoek, november 2019, aan het Walter Reed-ziekenhuis, dat leidde tot weken aan wilde speculaties in de Amerikaanse pers. Zijn oud-woordvoerder Stephanie Grisham leek in 2021 in haar memoires te verklappen dat Trump die zaterdagmiddag een colonoscopie onderging als onderdeel van een routinecontrole. Die wilde hij evenwel geheim houden, mede uit angst voor flauwe kont-grappen op tv. (Ook zou hij narcose bij de ingreep hebben geweigerd, om niet tijdelijk bevoegdheden over te hoeven dragen aan vicepresident Mike Pence.)

De Amerikaanse president Joe Biden wordt overeind geholpen nadat hij over een zandzak is gestruikeld bij een diploma-uitreiking op de Amerikaanse luchtmachtacademie in de staat Colorado, begin juni. Foto Doug Mills/The New York Times

Trump mag drie jaar jonger zijn dan Biden; hij is zelf soms decennia ouder dan de partijgenoten die hem nu uitdagen voor de Republikeinse nominatie. Dat maakt ook hem kwetsbaar. Zijn voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley lanceerde haar presidentscampagne bijvoorbeeld met het plan om kandidaten boven de 75 jaar aan een verplichte cognitieve test te onderwerpen. Dat sloeg op Biden, maar was ook verkapte kritiek op haar voormalige baas (77). Haley: „Het is tijd voor een nieuwe generatie leiders.”

Reprise van 2020

Tegelijkertijd versloegen Trump en Biden in hun respectievelijke voorverkiezingen in 2016 en 2020 ieder een deelnemersveld vol met voornamelijk jongere rivalen. En hoewel het nog zeker vijftien maanden tot verkiezingsdag is, voorspellen alle peilingen dat de VS volgend jaar afstevenen op een reprise van de presidentsrace van 2020: Biden versus Trump, maar dan beiden nóg vier jaar ouder.

Als het inderdaad zover komt, zou dat illustreren dat Amerikaanse kiezers hun hoogbejaarde leiders ondanks alle gebreken toch óók waarderen. Of het nu is vanwege hun ervaring, hun partijkleur, ideeën of bij gebrek aan kansrijkere, jongere alternatieven om de oude knar van de tegenpartij te verslaan – voorlopig hebben tachtigers de toekomst.