‘Fumer fait tousser’ heeft weinig om het lijf, maar dat is dus het punt

Films van de Franse diskjockey, regisseur en doe-het-zelver Quentin Dupieux krijgt van filmcritici bijna standaard drie ballen. Zijn werk is geestig, origineel en intelligent, daar kan je moeilijk omheen. Een Dupieux is absurd, kort en een tikkeltje wreed, maar ook wat willekeurig en zelfs knullig. De kritiek weet hem niet goed te plaatsen.

In Fumer fait tousser (Van roken ga je hoesten) maken we kennis met de Tobacco Force, superhelden met namen als Ammoniak of Nicotine. Ze zijn tegen roken, maar gebruiken de negatieve energie van tabak als superkracht, legt teamleider Benzeen (Lellouche) uit. Het team is een pastiche op knullig Japans kindervertier uit de jaren negentig als The Power Rangers; in een steengroeve gaan ze Tortusse, een alien-schildpad van schuimrubber, te lijf met de goedkoopst denkbare trucage.

Is Tortusse eenmaal ontploft als een potvis op het strand dan brengt de tabaksbrigade verslag uit aan overste Didier, een sokpop van een vies kwijlende rat. Die stuurt het team op welverdiende vakantie, waar ze elkaar om het kampvuur spookverhalen vertellen. Over twee koppels die in hun vakantiewoning een denkhelm aantreffen die cerebrale moordlust ontketent. Over Michel die door een houtversnipperaar wordt gedraaid zonder daar hinder van te ondervinden. O ja, een van de vertellers is een gegrilde barracuda.

Het heeft weinig om het lijf, maar dat is het punt: Dupieux schrijft zijn scripts als een ouderwetse surrealist associatief en is zelf ook benieuwd hoe het ditmaal afloopt, hoorde ik hem zeggen. Dat pakt meestal leuk en soms briljant uit bij dit kwajongensneefje van Luis Buñuel.

Ook een terloops tussendoortje als Fumer fait tousser is een waar genoegen, al haalt Dupieux hier niet het niveau van Deerskin (man wordt behekst door zijn jas) of Incroyable mais vrai, een absurde meditatie over ouder worden. Dus drie ballen ditmaal. Maar daar maak ik geen gewoonte van.

Komedie Fumer fait tousser Regie: Quentin Dupieux. Met: Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascale Zadi. Lengte: 77 min. ●●●●●

