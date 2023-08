Ex-werknemer met mes dringt kantoor Adyen binnen

Een voormalig werknemer van Adyen is dinsdagochtend het hoofdkantoor van de betaaldienst in Amsterdam binnengedrongen met een mes. De politie arresteerde de man kort daarna. Niemand raakte gewond.

Een woordvoerder van Adyen bevestigt het incident. „Eind van de ochtend is een persoon ons gebouw op Rokin 21 binnengekomen. Het is iemand die we kennen en die hier heeft gewerkt.” De man zou volgens een aanwezige medewerker hebben geschreeuwd en een verwarde indruk hebben gemaakt.

Adyen heeft twee kantoren in Amsterdam: op het Oosterdokseiland naast het Centraal Station en op het Rokin, vlak bij de Dam. Het kantoor aan het Rokin is in gebruik sinds 2021 en was daarvoor eigendom van warenhuis Hudson’s Bay.

Het Rokin-kantoor is voor iedereen toegankelijk via een draaideur, zonder dat bezoekers daarvoor langs toegangspoortjes hoeven te gaan. Bezoekers komen vervolgens in de lobby, die 24 uur per dag is beveiligd door een portier. De indringer kwam binnen via een zij-ingang, die alleen toegankelijk is met een pasje. De politie onderzoekt hoe de man precies wist binnen te komen en wat zijn beweegredenen waren, laat de Adyen-woordvoerder weten.