Een Pools dorp dat minder tolerant is dan het lijkt

Het is angstaanjagend hoe snel tolerantie vervalt tot haat. In de eerste twintig minuten van All our Fears lijkt het kleine Poolse boerendorpje waar Daniel leeft verrassend verdraagzaam. Hij mag zijn homoseksualiteit weliswaar niet openbaar uiten – de liefde plan je maar in de bosjes – maar zolang hij zich daaraan houdt is hij een gevierd lid van de gemeenschap. Kerkganger, kunstenaar en leider van protesten tegen de behandeling van boeren, ook al heeft hij zijn trainingspak verfraaid met regenboogvlaggen.

Maar zijn rechten zijn verworven, niet gegarandeerd, zo blijkt snel. En ze gelden niet voor iedereen. Een lesbisch meisje, een protegé van Daniel, wordt doodgepest. Dorpsjongens riepen ’s nachts naar haar dat er geen plek voor ‘lesbo’s’ is in het dorp. Ze verhangt zichzelf in het bos. Daniel wil een boeteprocessie organiseren, zodat iedereen vergiffenis kan vragen voor de zonden die hebben geleid tot haar dood. Maar het dorp stribbelt tegen. De tolerantie brokkelt af, en al snel staan ze ook voor Daniels huis ‘flikker’ te roepen.

All Our Fears is een interessante microstudie van hoe snel verworven rechten kunnen vervliegen. Als de maatschappij ontwricht wordt, gaat men op zoek naar een zondebok, slijpt men de messen. De voorzichtige liefde van het geloof verdampt dan ook, een homo is simpelweg weer een zondaar. De tegenwerping dat wij allen zondaars zijn wordt weggewuifd: sommige zonden zijn erger dan andere, klaarblijkelijk. En ook de inclusieve Poolse kunstelite is geen veilige haven: Daniels werk wordt verkeerd begrepen als aanklacht tegen het geloof en het dorpsleven waarvan hij toch houdt.

Het is een bekend verhaal, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Helaas haalt All Our Fears er onvoldoende uit. De film houdt afstand tot de personages, zelden zien we echte emotie. Talloze sequenties van Daniel onder de grauwe Poolse hemel moeten inzicht in zijn gekwelde geest geven, maar vervelen vooral. De film voelt veel langer dan de anderhalf uur speeltijd en dat terwijl cruciale plotwendingen soms onvoldoende aandacht krijgen.

Zo maakt hopeloosheid aan het einde onverwacht plaats voor een ‘liefde overwint alles’-achtig sentiment. Een plotse, teleurstellende en onverdiende conclusie. Zelfs voor een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Drama All Our Fears Regie: Lukasz Gutt, Lukasz Ronduda. Met: Dawid Ogrodnik, Maria Maj, Andrzej Chyra. Lengte: 94 minuten. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven