Burkina Faso, Guinee en Mali staan achter de militaire coupplegers in Niger

Burkina Faso, Guinee en Mali zijn solidair met de coupplegers in Niger. Mochten landen militair ingrijpen in Niger, dan zien Burkina Faso en Mali dat als „een oorlogsverklaring” aan henzelf. Dat hebben de bevelhebbers van deze landen, waar in de afgelopen jaren ook staatsgrepen waren, dinsdag volgens internationale persbureaus laten weten in een gezamenlijke verklaring.

De verklaring van de bevelhebbers volgde op een statement van ECOWAS, een economisch samenwerkingsverband van vijftien West-Afrikaanse landen. ECOWAS zei zondag, twee dagen na de staatsgreep in Niger, een militaire interventie „niet uit te sluiten”.

ECOWAS eist de onmiddellijke vrijlating van de Nigerese president Mohamed Bazoum (64). Hij wordt sinds de coup vastgehouden in het presidentieel paleis in hoofdstad Niamey. In een slotverklaring toont ECOWAS zich na het spoedoverleg bereid alle mogelijke maatregelen te nemen als de militaire junta in Niger niet binnen een week vertrekt en Bazoum vrijlaat. „Deze maatregelen kunnen het gebruik van geweld omvatten”.

Mali en Burkina Faso zijn „uiterst verbaasd over” de uitspraak van ECOWAS, stellen ze in de verklaring. De junta’s van Mali en Burkina Faso lieten weten dat militair ingrijpen in Niger „desastreuze gevolgen” zou hebben. In Mali vond in 2021 een coup plaats, Burkina Faso telde vorig jaar twee staatsgrepen.

Terwijl westerse leiders zich haastten zich om de coup te veroordelen, klonk vanuit de Russische Wagner Groep juist steun. „Wat er in Niger is gebeurd, is niets anders dan de strijd van het Nigerese volk tegen zijn kolonisatoren”, zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner Jevgeni Prigozjin.

Op sommige plekken in Niger zijn Russische vlaggen te zien. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, roept juist op tot herstel van de rechtsorde in het ontwrichte land.