Birkenstock ‘gaat stap naar Amerikaanse beurs zetten’ juist nu ook Barbie voor deze gezondheidssandaal kiest

Bijna 250 jaar nadat Johann Adam Birkenstock in het Duitse stadje Langheim-Bergheim aan de slag ging als schoenmaker en de basis legde voor het merk dat zijn achternaam zou dragen, lijkt een beursgang van het sandalenbedrijf aanstaande. Mogelijk volgt in september al een lancering van het aandeel Birkenstock in de Verenigde Staten, zo berichtten verschillende internationale media dinsdag.

Bij de beursgang zou de waardering van het merk kunnen uitkomen op meer dan 8 miljard dollar (7,3 miljard euro), zo voorspellen ingewijden. Daarmee is het een van de grotere beursgangen sinds de markt hiervoor de afgelopen maanden weer een beetje op gang is gekomen.

Birkenstock is wereldwijd bekend om de sandalen met kurkzool, die de contouren van de voet volgen – en vanwege het langlopende debat over of de sandaal nu wel of niet oerlelijk is. Eigenaar van het merk is private-equitybedrijf L Catterton, dat deels in handen is van luxeconcern LVMH. Toen L Catterton het bedrijf minder dan twee jaar geleden overnam, was Birkenstock nog zo’n 4 miljard dollar waard. Het was voor het eerst dat er aandelen naar een buitenstaander gingen; twee leden van de Birkenstock-familie behielden een minderheidsaandeel.

De huidige hoge waardering is het gevolg van het feit dat het goed gaat met Birkenstock. Vorig jaar steeg de omzet met 29 procent tot 1,2 miljard euro. Het bedrijf verkoopt tientallen miljoenen schoenen per jaar. De marges op de producten zijn fors: de winst bedroeg in 2022 bijna 400 miljoen euro. Op dit moment investeert het sandalenmerk, dat ongeveer 3.000 werknemers heeft, in uitbreiding. Zo bouwt het een geheel nieuwe fabriek in Pasewalk, in het noordoosten van Duitsland, voor meer dan 100 miljoen euro. Dat moet de vijfde productielocatie worden in Duitsland, een land dat Birkenstock altijd opvallend trouw is gebleven.

Populair bij hippies

De kern van het succes van Birkenstock ontstaat pas een eeuw na de oprichting, wanneer Johann Adams achter-achter-kleinzoon Konrad in 1896 begint te experimenteren met speciale voetzolen. Het leidde in de twintigste eeuw tot de huidige bekende sandalen. Die konden in Duitsland op veel fans rekenen: de zolen waren populair vanwege de goede steun die ze aan de voeten en benen zouden bieden.

In de jaren zestig bracht de Duits-Amerikaanse kledingontwerper Margot Fraser de Birkenstock naar de Verenigde Staten, waar de schoen populair werd in de hippiegemeenschap. In de decennia daarna werd de sandaal wereldwijd steeds populairder, onder meer doordat steeds meer beroemdheden ermee gespot werden, van Kate Moss tot Gwyneth Paltrow. De Birkenstock groeide langzamerhand zelfs uit tot een bescheiden feministisch symbool: ook vrouwen mogen lekker zittend schoeisel dragen, en hoeven niet altijd op onaangename hakken rond te lopen.

De afgelopen dagen bereikte de Birkenstock wat dat betreft een nieuw hoogtepunt. In een op sociale media en in vrouwenbladen veelbesproken scène in de nieuwe Barbie-film heeft hoofdpersoon Barbie de keuze tussen het dragen van hakken óf Birkenstock-sandalen. Hoewel ze eerst neigt naar de hakken, kiest ze uiteindelijk toch voor de Birkenstocks: een symbool van de emancipatie die Barbie in de film ondergaat.

Onder L Catterton sloeg Birkenstock de afgelopen jaren een pad in naar luxere modellen, waarbij het onder meer een samenwerking aan ging met Dior – dat weer onderdeel is van LVMH. Er kwamen onder meer suède Birkenstocks op de markt. Topman Oliver Reichert verdedigde het experiment met een verwijzing naar de Katholieke Kerk: als het oude en grote Birkenstock nooit wat nieuws deed, liep het bedrijf het risico te verworden tot een gesloten instituut dat ten onder zou gaan aan z’n eigen grootsheid.

Mocht de beursgang slagen, dan is het al de tweede van L Catterton in zeer korte tijd, juist op een moment dat veel private-equitybedrijven het lastig hebben bij het verkopen van hun belangen in bedrijven. In juli bracht het de online beautyproductenwinkel Oddity Tech naar de Nasdaq-beurs, tegen een waardering van 400 miljoen dollar.

