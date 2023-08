Afsplitsing Olaf Ephraim van Groep Van Haga na intern conflict over lijstvorming brengt aantal Kamerfracties op 21

Afsplitsing Olaf Ephraim van Groep Van Haga na intern conflict: Kamer telt nu 21 fracties

Tweede Kamerlid Olaf Ephraim heeft zich afgesplitst van Groep Van Haga, die de komende verkiezingen onder de naam Belang van Nederland (BVNL) meedoet. Dat bevestigt partijwoordvoerder Richard de Mos dinsdag tegenover NRC. De afsplitsing kwam tot stand na een conflict met de partij.

Dat de partijleiding de mede-oprichter van de partij passeert voor een plek bij de verkiezingen in november viel niet goed bij Ephraim, die intern onder meer sprak van een „bespottelijke” beslissing, bleek uit appgesprekken die door journalist Chris Aalberts werden gedeeld. Volgens partijprominent Hans Smolders bewijst dit „ordinaire gedrag” dat zijn partij de juiste keuze heeft gemaakt, vertelt hij telefonisch aan NRC. Met de eenmansfractie die Ephraim voortaan vormt, telt de Tweede Kamer nu 21 fracties.

Formeel werd het besluit om Ephraim niet op de lijst toe te laten, toegeschreven aan de ambitie van de partij „nieuwe gezichten” een kans te geven. Maandagavond werd bekend dat naast Wybren van Haga ook Henk Krol speerpunt wordt voor de komende verkiezingen. Hoe het naar voren schuiven van iemand als Krol (73) te rijmen valt met die aangekondigde partijstrategie? Smolders heeft begrip voor de scepsis, maar benadrukt dat de partij een „grote speler” als Krol niet kon negeren. Maar we komen nog met nieuwe jonge gezichten, verzekert Smolders. „Maak je geen zorgen. Dames, die komen er ook. We zullen nog verrassen.”

Belastingontwijking

Mogelijk speelt ook een recente publicatie van het onderzoeksjournalistiek-platform Follow the Money een belangrijke rol bij het passeren van Ephraim. Daarin wordt Ephraim in verband gebracht met zogeheten dividendstripping, een vorm van belastingfraude. Volgens Smolders is de FTM-publicatie slechts een van de „waslijst aan redenen” waarom voor Ephraim geen sleutelrol meer was weggelegd binnen de partij. Zowel De Mos als Smolders bevestigen dinsdag dat Ephraim „teleurgesteld” was door de beslissing van de partij. Ephraim zelf was dinsdag niet onmiddelijk bereikbaar voor commentaar.